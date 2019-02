La basura es el principal enemigo del municipio durante las tormentas

En medio de la intensa lluvia de la madrugada de ayer, el intendente Gustavo Sáenz salió a recorrer la ciudad para verificar el funcionamiento de las obras hídricas que lleva adelante la Municipalidad de Salta.

En los alrededores de plaza Gurruchaga hubo acumulación de agua debido a la basura que obstruía los imbornales; sin embargo esa agua no ingresó a las viviendas como sucedía anteriormente. Los vecinos le manifestaron al jefe comunal su conformidad por la cisterna construida en la plaza.

Se trata de una cisterna subterránea de 3 metros de alto por 50 de diámetro que permitirá almacenar unos 4 millones de litros de agua de lluvia.

En este sentido, desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que la cisterna funcionó correctamente. Sin embargo, la basura acumulada -que tapó las rejas de desages- provocó que la situación se agravara. Desde la comuna se mantiene a diario un intenso plan de limpieza de imbornales pero, pese a ello, la noche del jueves personal municipal retiró una importante cantidad de botellas y bolsas plásticas de los desages, situación riesgosa si se tiene en cuenta que una botella de plástico de 2 litros alcanza para tapar un imbornal.

Además, se verificó el estado de los canales a cielo abierto, constatando que funcionaron con normalidad y sin obstrucciones. También se hizo el relevamiento de imbornales y bocas de tormenta en el micro y macrocentro de la ciudad.

Posteriormente, Sáenz se dirigió al canal España, en donde pudo ver que las alcantarillas trabajaron correctamente, observando que las que se encuentran sobre Deán Funes, Pueyrredón y Vicente López tuvieron inconvenientes en el drenaje de agua por la obstrucción de bolsas de basura y botellas de plástico.

"Durante la lluvia me acerqué a plaza Gurruchaga para verificar el funcionamiento de la obra y dialogar con los vecinos. La cisterna funcionó bien y comienza a trabajar cuando el canal de la zona supera su capacidad. También verifiqué las obras del canal España que, si bien aún no está terminado, tuvo una respuesta satisfactoria, sobre todo si se tiene en cuenta la gran cantidad de agua caída y que los desages estaban obstruidos por residuos. Recordemos no arrojar basura en las calles para evitar que el agua de lluvia se acumule", manifestó el jefe comunal.

El municipio lleva adelante el Plan Maestro de Desages Pluviales para mitigar las inundaciones por el que se construye el canal Tineo y cuatro embalses en los campos militares.