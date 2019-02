Marcelo Longobardi y Alfredo Caseros criticaron los dichos de Enrique Pinti

Enrique Pinti fue noticia esta semana porque confesó que atraviesa una difícil situación económica. En entrevista otorgada radial a Rodrigo Lussich en Pop (FM 101.5), dijo: “El agua me llega hasta el cuello”.

El actor hizo la salvedad de que no vive un momento dramático, pero sí preocupante: “Una cobertura de medicina prepaga y el gasto de insumos de insulina por mi diabetes que rondan en total 80 mil pesos mensuales y para colmo no va bien en el teatro”, expresó. Pinti protagoniza Al Fondo a la Derecha, en el Multiteatro.

“Lo más raro es tener que soportar que un Presidente con mala dicción me diga que estuvimos de fiesta 70 años, que estuvimos de joda; o sea que yo, que tengo 80, debería estar de joda desde los 10 años y yo no vi ninguna fiesta”.

El periodista Marcelo Longobardi cuestionó esos dichos y comentó: “Parece más una descripción de un problema personal”.

“Enrique Pinti ha sido el inventor del stand up en la Argentina, ha llenado temporadas de teatro durante muchísimos años, ha trabajado en TV. Por ahí tuvo problemas en la administración de su dinero y no pudo ahorrar”, continuó Longobardi. “Puede ser que haya manejado mal su dinero o haya tenido dificultades, con independencia del Gobierno. Politizar esta discusión me parece delirante”, agregó.

En las últimas horas Pinti también fue criticado por Alfredo Casero, quien escribió con dureza en su cuenta de Twitter y dejó en claro su postura a favor del gobierno. Ante la publicación de una seguidora de Twitter (“les recuerdo que Pinti dejó de hacer monólogos durante el gobierno de CFK porque le tenía miedo al gobierno y a 678. Esto decía en 2013. Sos un ser horrible, Enrique”), Casero agregó: “Un verdadero cagueta”.

La respuesta de Enrique Pinti

El humorista se hizo cargo de la mala administración de su dinero. Pero disparó con todo contra su colega actor. Pinti le dio la razón a Longobardi: “Concuerdo con lo que dice Longobardi. No supe administrar mi dinero. No me molesta que opine. Tiene toda la razón”.

Sobre Caseros fue muy duro: “Está mal de la cabeza (risas). Yo lo adoro. Lo admiré toda la vida. Es uno de los humoristas y también actores, porque hace trabajos brillantes, que le tengo una gran consideración. Pero está mal de la cabeza. No pide flan la gente, pide que no le corten la luz. Se mueren de hambre. Lo escuché decir no sé en donde que ‘a la gente de edad tienen que pasarla a una planta baja’ y se me cayeron las muelas. Está loco de la cabeza. Cada uno vive donde puede. Esa señora de 70 años, capaz que vive hace 40 en el piso ocho. Casero es un chiste. Si se politiza cualquier cosa que decís, se hace todo una gran pavada”.