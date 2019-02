Tensión en Venezuela: oficialistas y opositores marchan en varias ciudades

Las convocatorias de la oposición y el Gobierno de Venezuela para las manifestaciones de tienen en alerta a la población con cierta incertidumbre sobre lo que pueda pasar, dijeron varios transeúntes a Sputnik en el centro de la capital caribeña.

"Es una gran pregunta, yo no sé qué pasara, pero puede pasar de todo aquí, esperemos que todos puedan manifestarse en paz y que no tengamos que lamentar muertos", respondió a Sputnik, Juan Fernández un abogado de 45 años que aseguró que no asistirá a ninguna de las convocatorias.