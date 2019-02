Peñarol revivió en Rosario de Lerma

Atlético Peñarol renovó sus esperanzas y disfrutó de su primera alegría en Rosario de Lerma, donde derrotó a Olimpia Oriental por 1 a 0, en la segunda fecha del Torneo Regional Amateur, zona 3.

El mirasol logró salir del fondo de las posiciones y superar el mal trago que pasó en su debut al ser goleado por Central Norte 4 a 0.

Peñarol se trajo a casa un triunfo vial que le permite continuar soñando con clasificar a la siguiente fase del torneo.

Los dirigidos por Daniel Burgos se sacaron de encima a un complicado rival, que jamás se entregó.

La primera mitad de juego no fue muy vistosa, prevaleció la pierna fuerte y recurrieron a las infracciones, sobre todo el conjunto local.

Peñarol tuvo mayor claridad, generó las acciones más claras de peligro pero le faltó eficacia para abrir el marcador y ponerse el ventaja.

A pocos minutos del inicio del complemento (4’), el mirasol sorprendió al local, Mauro Mogro, de penal, convirtió el 1 a 0.

Miguel Rodríguez, obligado a intentar cambiar el rumbo, metió mano en el banco pero no logró los resultados esperados.

La visita, como era de esperar, defendió el resultado con uñas y dientes, intentando salir de contragolpe en busca de ampliar la diferencia.

Daniel Burgos, DT mirasol, modificó algunos nombres para otorgarle mayor frescura al equipo, que respondió muy bien a las exigencias.

Peñarol no estaba dispuesto ceder lo que había logrado, Olimpia tampoco se resignaba a quedar con las manos vacías, se podría percibir la ansiedad y el nerviosismo en ambos equipos, porque las acciones eran muy parejas.

Lo cierto es que Atlético Peñarol hizo un enorme esfuerzo y con un gran trabajo se quedó con una importante victoria en Rosario de Lerma, salió del fondo de las posiciones y sueña con seguir por el mismo rumbo a la clasificación.

El mirasol enfrentará la próximo fecha al siempre complicado Mitre.



El resultado:

OLIMPIA 0 PEÑAROL 1

P. Casimiro A. Valle

F. Jaime F. Zapiola

F. González P. Dáttilo

R. Zárate C. Fretes

A. Silva C. Garnica

C. Gerónimo D. Galván

F. Delgado M. Mogro

J. Gomila A. Burgos

L. González E. Torres

F. Cejas A. Gallo

J. M. Perillo M. Nieva

DT: M. Rodríguez DT: D. Burgos

Gol, ST: 4’ Mauro Mogro (P), de penal. Cambios, ST: 16’ Carlos Almirón por González (O), 30’ Rodrigo Morinigo por Burgos (P), 31’ Facundo Botelli por Gomila (O), 34’ Javier Tapia por Torres (P), 40’ Silvio Mogro por Gallo (P).

Jornada: 2ª fecha - Zona 3

Estadio: Luis A. D’Andrea

Árbitro: Rubén Herrera