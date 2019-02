San Antonio quiere despertar y busca su primera alegría

Villa San Antonio, con la obligación de despertar y comenzar a sumar de a tres, recibirá a Cachorros en el estadio Martearena, a partir de las 17, en el partido que completará la segunda fecha de la zona 3.

La villa necesita ganar, mejorar su ubicación y no dejar escapar a Central Norte, único líder.

El equipo de Martín Martos, uno de los candidatos a luchar el ascenso por la jerarquía de los refuerzos que contrató, no tuvo un buen debut en el Regional Amateur. Si bien no perdió frente a Olimpia Oriental en la primera fecha (igualó 1 a 1), no cumplió con las expectativas que generó porque tiene mucho más para dar.

San Antonio, con la certeza de que se verá un nueva versión, saldrá a la caza de la victoria. En la mejoría de la villa mucho tendrá que ver el buen estado del campo de juego que presenta el estadio Martearena, ya que tiene jugadores de buen pie que intentarán hacer la diferencia.

Un cara nueva pero conocida que se verá esta tarde es la de Matías Vicedo, quien luego de su paso por el fútbol boliviano retornó a la villa en busca del ascenso. El Toro, un delantero potente y con oficio, estuvo ausente en la primera fecha porque se demoró su habilitación.

Cachorros, bajo la conducción de Oscar Mendía, llega algo golpeado pero con ganas de reponerse. En su presentación no logró superar a Mitre y cayó por 2 a 1.

El técnico del tricolor, en busca de mejorar el funcionamiento de su equipo, cambiará algunos nombres para intentar sumar sus primeros puntos en el torneo.

Los equipos:



SAN ANTONIO CACHORROS

M. Maino R. Pablo

J.P. Mamaní A. Carabajal

F. Girón G. Benítez

E. Carate C. Churquina

J. Velazco M. Sánchez

C. Ávalos W. Flores

A. Rojas M. Bernal

L. Silveira N. Arteaga

M. Navarro L. Cruz

N. Lucero F. Ambrogi

M. Vicedo F. Andrada

DT: M. Martos DT: O. Mendía

Estadio: Martearena

Árbitro: Gustavo Gómez

Hora de inicio: 17