Desmanejos de fondos estatales y de la Iglesia

En el escrito que cinco sacerdotes, dos de ellos monseñores y tres vicarios generales elevan a pedido del nuncio Emil Tscherrig, se acusa al exobispo de Orán, Gustavo Zanchetta, de manejo "discrecional" de fondos estatales que recibía la Iglesia. También denuncian que habría vendido una propiedad donada a la Iglesia sin registrar formalmente la operación.

El documento interno incluye un detalle sobre la procedencia de los fondos con los que se construyó el seminario y se concretaron obras en la Catedral de Orán. "Hubo una venta de un inmueble en Aguas Blancas por 200 mil dólares, y la venta de un inmueble donado en Buenos Aires en 800 mil dólares", explican.

Luego advierten que la última operación no se registró. "Según afirma el obispo, no se presentó constancia de esa venta y que no fue consultado el colegio ni se pidió autorización a la Santa Sede, porque, según el obispo, su Santidad personalmente le sugirió que no lo haga figurar en ningún lado para evitar que se considere a la Diócesis como menos necesitada", revela el documento oficial que lleva la firma de los cincos religiosos y que fue coronado con la firma del arzobispo de Salta, Mario Cargnello, el 26 de abril del 2016.

Luego de las denuncias por abuso de poder, sexual y desmanejos con fondos públicos y propiedades eclesiásticas, a Zanchetta se le "creó un cargo" como asesor de la Inmobiliaria del Vaticano, que administra más de 5 mil propiedades alrededor del mundo.

Según el Vaticano, solo sabían de la "mala relación" que tenía Zanchetta con el clero cuando debió abandonar el obispado.

Fondos

Zanchetta intervino en diferentes conflictos que fueron un dolor de cabeza para el gobierno provincial y las autoridades municipales de Orán. Intercedió en un delicado conflicto gremial del ingenio El Tabacal y ante las protestas de los bagayeros.

Luego de esta última intervención, y un mes antes de irse, recibió casi un millón de pesos del Gobierno provincial. Le otorgaron $600 por decreto 629/17 para la restauración de la casa parroquial de Pichanal y, unos días después, recibió por decreto 746/17, 200 mil pesos más para la escuela parroquial de la misma localidad.

"Lléguense hasta Pichanal, ahí van a ver si esa plata se puso", dijo un exseminarista. Los vínculos políticos del exobispo incluso habrían sido reconocidos abiertamente por él mismo. "Somos oficialistas y deben votar por el gobernador", habría expresado a los seminaristas en época de elecciones, según advierten los cinco religiosos en el escrito que presentaron a Emil Tscherrig.

"Nos preocupa también una relación demasiado estrecha y manifiesta del Sr. obispo con el Gobierno provincial y municipal. Este financia al obispado con grandes montos de dinero (manejados discrecionalmente por el obispo)", manifestaron los religiosos.