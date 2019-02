San Lorenzo sigue sin poder ganar en la era Almirón

San Lorenzo, que no logra cortar la mala racha, se tuvo que conformar con igualar frente a Belgrano en Córdoba 0 a 0 y sigue sin ganar en la era del DT Jorge Almirón, en partido por la vigésima fecha de la Superliga que se disputó en el estadio Julio Villagra.

Con la igualdad ambos comparten la penúltima ubicación de la tabla con Patronato (17 puntos) y solo por arriba de Argentinos (14).

A los 20’ Gonzalo Castellani tuvo la oportunidad de abrir el marcador para el ciclón cuando recibió una asistencia de Gerónimo Poblete, pero el remate se lo atajó César Rigamonti, quien estuvo muy preciso en el partido.

Después, casi finalizada la primera etapa, Nicolás Reniero buscó convertir desde afuera y la pelota pasó cerca del travesaño.

San Lorenzo intentó llegar por los costados, pero no tuvo la profundidad necesaria y no generó muchas jugadas de peligro, en tanto que Belgrano especuló con quitarle la pelota al club de Boedo y salir de contragolpe, para sorprender a la defensa.

En la segunda etapa San Lorenzo empezó generando varias situaciones de gol: a los 6’ una pelota de Andrés Rentería la atajó Rigamonti y le ahogó el grito de gol al equipo azulgrana.

Pero a los 18’ el pirata cordobés tuvo una posibilidad de convertir desde un centro de Mauricio Cuero, que alcanzó a cabecear Diego Mendoza y la pelota paso rozando el palo izquierdo defendido por Fernando Monetti.

En la próxima fecha Belgrano viajará a Santa Fe para medirse ante Rosario Central y San Lorenzo recibirá a Argentinos.

El resultado:

Belgrano: César Rigamonti; Tomás Guidara, Marcelo Herrera, Joaquín Novillo y Juan Quiroga; Federico Lértora; Mauricio Cuero, Marcelo Meli, Juan Brunetta y Leonardo Sequeira; y Diego Mendoza. DT: Diego Osella.

San Lorenzo: Fernando Monetti; Andrés Herrera, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi y Damián Pérez; Gerónimo Poblete y Raúl Loaiza; Rubén Botta, Gonzalo Castellani y Andrés Renterìa; y Nicolás Reniero. DT: Jorge Almirón.



Cambios, ST: inicio, Anthony Uribe por Sequeira (BEL) y Víctor Salazar por Herrera (SLO), 20' Gustavo Torres por Botta (SLO), 26' Cristian Techera por Brunetta (BEL), 30' Fernando Belluschi por Castellani (SLO) y 43' Martín Rivero por Meli (BEL)

Jornada: 20° fecha

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Julio César Villagra (Córdoba).