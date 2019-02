Compró un dulce y había una chinche en su interior

Había pasado el mediodía, y Enzo Cravacuore Moschetti, un productor de espectáculos, decidió entrar a un súper de zona sur para realizar unas compras. Después de recolectar todos los productos que necesitaba, se dirigió a las cajas para pagar. Al llegar a la fila, eligió las terminales de autoservicio para abonar. Mientras esperaba que lo atiendan, Enzo se tentó por una oferta que no pudo rechazar.

"Veo un chocolate Snickers que estaba en un precio razonablemente bueno y como soy dulcero me dan ganas de comerlo. Antes de pagarlo, lo marco en una de las autoterminales, le saco el envoltorio, y lo dejo en el canastito", recordó el productor.

Mientras esperaba en la fila su turno para pagar, comenzó a comer el dulce. En un determinado momento, siente que algo le "pinchaba muchísimo" la boca y que le impedía seguir degustando el chocolate. Por un segundo pensó que era un pedazo de maní, pero su consistencia era mucho más dura.

"Para mí fue una sorpresa muy desagradable cuando saqué de mi boca lo que me estaba molestando y veo que es una chinche muy grande, parecida a las que utilizan para asegurar las alarmas. Estaba una señora atrás, y le digo mire lo que acabo de sacar del chocolate. No podía creerlo", describió.

Se dirigió rápidamente a la cajera y le planteó lo que acaba de suceder. Ante la sorpresa de la empleada del súper, explicó que ella no podía hacer nada y le recomendó hablar con el encargado de la sucursal.

"Me voy hasta el centro de servicios del súper y pido hablar con el gerente. Le explico lo que pasa y por lo que decidí presentarle mi queja para que tengan más cuidado. Yo no sé si estaba puesta o se cayó por error, lo que puedo decir, es que abrí el chocolate, que estaba cerrado y cuando comencé a consumirlo la chinche estaba adentro", relató Enzo.

El gerente le dijo que tenía que retenerle el envase y la chinche para enviarlo a bromatología, desligando totalmente de responsabilidad al súper. Sin embargo, días después pudo corroborar con una cajera, que la chinche que él encontró en el dulce era de las mismas que utilizan para poner las alarmas a las prendas de vestir.

"No sé si el súper es culpable, pero es su responsabilidad revisar los productos que ponen en góndola para que esto no pase. Me imagino que alguien se tiene que hacer cargo porque yo soy un adulto, pero si al chocolate se lo dan a un niño y se lo come, ¿qué puede ocurrir si se traga una chinche? Le puede ocasionar la muerte", reflexionó el productor.

Más allá de cualquier resarcimiento económico, Enzo quiere dar a conocer el caso para que la gente esté prevenida. Cree que su labor es evitar que un caso similar vuelva a pasar y que alguien se haga cargo de lo ocurrido.

"No pretendo nada más que evitar que esto vuelva a pasar y lograr que haya un control más específico de la mercadería que ponen. Es increíble que pueda llegar a pasar esto, que tenga prácticamente un clavo adentro. Esto fue una irresponsabilidad del súper que podía terminar en tragedia", relató Enzo, quien dejó asentado su reclamo en el libro de quejas del supermercado.

En su reclamo, dejó registrado su nombre, su apellido, describió la situación que había ocurrido hace instantes y expresó que iba a dar a conocer el caso. Fue por eso que delante del gerente del supermercado filmó un video y sacó fotos de la chinche que estaba dentro del chocolate.

"Quiero que se sancione al responsable del sector. Esto es un descuido garrafal, que le puede costar la vida a una persona. Solo pido más control. Creo que cualquiera hubiera hecho lo mismo que yo, denunciar esto a los medios y no quedarse en silencio porque eso sería un error y un falta total de solidaridad con mi prójimo. Alguien se hizo el pícaro o fue el descuido de algún empleado", finalizó.