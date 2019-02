Un voto para cumplir el sueño de una escuelita rural en Chicoana

"¿Nos das una mano para ayudar a 44 changuitos en una escuela rural de Salta?", esa es pregunta que hace Fernando "Nano" Escudero, presidente de la Fundación Unir, en el spot publicitario que grabó para participar en el programa de Carrefour Solidario. ¿Cómo se puede colaborar? Votando por su proyecto y difundiéndolo entre amigos y conocidos.

Desde la Fundación Unir están ayudando a la Escuela Rural María Valdiviezo, de Chicoana, a construir una granja orgánica, un invernadero, una conejera y una chanchera para mejorar la alimentación de las niñas y niños de esta institución. Además, van a capacitar a los alumnos en estos trabajos rurales para que puedan tener una opción de trabajo a futuro.

Desde hace un año, la Fundación Unir comenzó a trabajar en Chicoana con donaciones y poco a poco se fue involucrando en un proyecto alimenticio, que fue el puntapié inicial para participar en el concurso Carrefour Solidario.

"Justo el día antes de mis vacaciones nos enteramos que Carrefour hacía un concurso donde va a donar seis millones de pesos para tres proyectos. Se presentaron muchísimas personas de todo el país en la primera etapa. Nosotros ya pasamos la primera selección y quedaron 100 proyectos que están compitiendo con nosotros", comentó Escudero.

Del 16 de febrero al 15 de marzo, el concurso entró en la etapa de votación. Por eso se invita a votar para que la Fundación Unir pueda ganar y recibir la ayuda que necesita. Para hacerlo tenés que entrar a la página carrefoursolidario.com.ar y buscar el proyecto de la fundación, aunque puede resultar un poco confuso ya que hay que buscar entre 100 proyectos.

Es por eso que Fernando Escudero decidió crear un link en la página de la organización que te redirecciona al proyecto de la organización. Para hacerlo de esta manera, hay que entrar a: fundacionunir.com.ar y apretar en "votá en este link". Para poder votar hay que registrarse con una cuenta de Facebook o Twitter.

"Todos los proyecto de Carrefour apuntaban al tema de soluciones alimenticias, es por eso que queremos triplicar la huerta, armar un invernadero muy grande, hacer una chanchera, una conejera y después comprarle el instrumental para que puedan hacer chacinados. Pedimos 1,6 millones de pesos, con eso nos alcanza para armar todo este proyecto", comentó el presidente de Unir.

Los chicos que asisten a esa institución educativa son muy humildes, provenientes de varias localidades aledañas. Los padres tienen una precaria condición económica y es por eso que dejan a los niños en esta escuelita albergue. "Nano" contó que cuando llegan, son chiquitos que no conocen lo que es una ducha o tampoco saben cómo ir a un baño. Gracias al trabajo maravilloso que hacen los docentes de esa institución, los chicos crecen con un amor inquebrantable pero con la tristeza de saber que cuando llegan a séptimo grado tendrán que marcharse. "Es por eso que los chicos no quieren aprobar para no irse", afirmó Escudero.

"Con esta megahuerta e invernadero la idea es alimentar a los chicos y a los padres también. El proyecto es relindo y la verdad que es un oportunidad única. La idea, aparte de alimentarlos, es que los chicos aprendan a hacer los chacinados y a trabajar la huerta", remarcó el presidente de Unir.

Carrefour solidario

Carrefour asumió la responsabilidad de trabajar en pos de una alimentación saludable y en contra de la desnutrición. Es por eso que desarrollaron programas para combatir la desnutrición infantil, promovemos el consumo responsable entre los clientes y apoyamos iniciativas relacionadas con esta temática.

Una ayuda a las escuelas de montaña

La Fundación Unir comenzó sus actividades hace 20 años en Isonza.

Fernando Escudero es presidente de la Fundación Unir y hace 20 años comenzó ayudando a la escuelita de Isonza, cerca de Amblayo, en los Valles Calchaquíes. Su principal actividad es el turismo pero sus ganas de ayudar lo llevaron a crear una organización con un grupo de amigos. Aunque iniciaron sus actividades de manera informal, hace tres años decidieron formalizar la fundación.

“Lo que hacemos principalmente es ayudar. En los primeros años ayudábamos a los chiquitos que estaban en la primaria nada más. Entonces yo veía que salían de la primaria y dejaban el colegio, o se embarazaban. En ese momento decía: en la película de la vida de ese chico solo trabajamos una foto, fue entonces que ahora tenemos la idea de empezar a trabajar la película entera”, comentó Escudero.

El proyecto que quieren llevar adelante es empezar a trabajar desde que el bebé está en gestación hasta conseguir el sueño máximo que termine un terciario y pueda conseguir un trabajo.

“A partir de ahí comenzamos a hacer un trabajo integral con la fundación, ya que el sueño nuestro es que esa familia no necesite nuestra ayuda”, afirma.

Además del proyecto de Chicoana, arman unidades productivas en Isonza donde guían a cuatros papás que ya están trabajando en artesanías de cuero. “Les compramos las herramientas y la primera materia prima para que hagan billeteras, carteras, cinchas. Es gente muy humilde y con eso arrancan. Entonces, con eso ya cerramos el proceso integral”, destacó.

En diálogo con El Tribuno, el presidente de la fundación ponderó el éxito de esa experiencia y es por eso que ahora quieren empezar a replicarla en otras instituciones educativas de la provincia. “Nos fue muy bien con ese modelo, y ahora la idea de la fundación es ir replicándolo todos los años con otras escuelas”, finalizó.