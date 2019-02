La fiesta de los Oscar arrancó con Adam Lambert y Queen

La 91 edición de los Óscar comenzó hoy a las 17.00 horas de Los Ángeles con la actuación de Queen sobre el escenario y con Adam Lambert al micrófono, con todo el auditorio en pie, mientras interpretaban una mezcla de sus temas que abrió con "We Will Rock You".

Por primera vez en treinta años, los Óscar no tienen presentador, tras la renuncia de Kevin Hart, por lo que la Academia de Hollywood encargó a Queen que hiciera los honores de comenzar la gala más importante del cine fragmentos de canciones como "We Will Rock You" o "We Are the Champions".



"¡Bienvenidos a los Óscar!", gritó Lambert.



Muchas de las figuras del cine invitadas a los Óscar se levantaron hoy con la actuación de Queen, como el español Javier Bardem, al que se vio disfrutando mucho del grupo.

Queen, que sigue contando con millones de fans en todo el mundo, ha sido protagonista también en el cine en el último año gracias a "Bohemian Rhapdosy", el exitoso filme biográfico sobre Freddie Mercury que ha recaudado 860 millones de dólares en todo el mundo y que hoy cuenta con cinco nominaciones en los Óscar.



En la actualidad, Queen está formado por el guitarrista Brian May y el batería Roger Taylor.



Freddie Mercury, el emblemático cantante y líder de Queen, falleció en 1991, mientras que el bajista John Deacon se retiró de la música en los años 90.



Las películas "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, y "The Favourite", del griego Yorgos Lanthimos, parten como aspirantes destacadas en los Óscar con 10 candidaturas cada una.