“Vamos a trabajar para ser los mejores del cuadrangular”

Salta Vóley superó la primera fase de la Liga A2 de vóley con picos de buen juego y bajones pronunciados que establecen el camino que seguirá en la competencia. Pudo haber estado entre los protagonistas de la primera fase cuadrangulares, pero irá por la permanencia frente a rivales que ya están confirmados.

La fase regular cerró el pasado fin de semana con Salta Vóley en el quinto lugar del grupo y siendo el segundo mejor de los clasificados que jugarán por mantener la categoría. Cerró con nueve puntos y tendrá que enfrentar del 8 al 10 de marzo a Vélez Sarsfield, quinto a en el grupo A con 10 unidades, Belgrano de Ton Torcuato, quinto en el C con 6 y Club Rosario, el mejor de los sextos con 5 puntos.

Todos se enfrentarán desde el próximo 8 de marzo durante tres jornadas consecutivas para definir quienes serán los tres equipos que jugarán la A2 la próxima temporada y quien descenderá. El cuadrangular por la permanencia se jugará en cancha de Vélez, por ser el mejor de la clasificados.

Cristian Ventura, entrenador de Salta Vóley, analizó el trabajo que realizó su equipo en la primera fase y como encaran la instancia definitiva. “Nosotros tenemos que trabajar para ser los mejores de este cuadrangular, no para salvarnos del descenso. El objetivo está en ganar los tres partidos para que no queden dudas y alcanzar nuestro objetivo que es mantener la categoría”, dijo el DT.

“Nuestro punto más alto de crecimiento se mostró ahí, en el partido ganado contra Policial, que era el cuco de la Liga y después concretamos un 3 a 0 frente a San Martín. Después el equipo manifiesta una meseta; en esa meseta el equipo en vez de mantenerse tuvo una caída en el sistema de juego, porque el resultado lo dice y no dice otra cosa”, señaló Ventura.

“Los partidos que uno gana sirven muchísimos para darle carácter a los equipos y mostrar sus virtudes; cuando uno pierde de manera consecutiva también empiezan a generarse algunas dudas y el estado anímico del equipo decrece. Ahora está en nosotros, el cuerpo técnico y el resto de los compañeros, ver como podemos generar un poco más de autoconfianza porque el sistema que veníamos utilizando funcionaba y en esta meseta dejó de funcionar para ver si lo podemos recuperar y sentirnos más cómodos dentro de la cancha”, agregó el entrenador cordobés.

Salta Vóley se formó en tiempo récord y sobre el inicio de la Liga A2, eso hizo imposible que se contratarán refuerzos de jerarquía, no tuvo mucho tiempo para amalgamar las piezas. “Eso no es un excusa. Yo siempre digo que lo que no conseguimos por presupuesto y por nombre y por tiempo de trabajo lo hemos tratado de suplantar por cantidad de entrenamientos. Nosotros estamos tratando de entrenar la mayor cantidad de horas posibles para hacer que mejor funcione el equipo”, sostuvo Ventura a El Tribuno.

Sobre los rivales que tendrá en el cuadrangular de permanencia señaló que “con tiempo ya vamos consiguiendo todo el material necesario” para hacer el análisis previo. De acuerdo a lo que se consiga se entregará a los jugadores planes de juego sobre los rivales y entrenar en función a lo que realizan Vélez, Belgrano y Rosario.

El entrenador expresó que en estos diez días de trabajo se apuntará al trabajo físico, al desarrollo técnico-táctico y a fortalecer el grupo. Para cumplir este último objetivo se realizarían dos talleres con un psicólogo deportivo. “El equipo arrancó con cuatro derrotas consecutivas, habíamos metido un par de tie breaks que generaron motivación porque sentíamos que ya venía el triunfo. Después ganamos tres partidos consecutivos y allí la parte emocional se presentó alta; después aparecen otros tres partido donde el equipo no puede doblegar al rival, eso a cualquiera le produce algo de frustración y es el momento de apuntalarlos en todo aspecto para el cuadrangular que es como una final”.