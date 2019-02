Cristina vuelve a sentarse ante Bonadío en Comodoro Py 

La expresidenta Cristina Fernández volverá hoy a los Tribunales de Comodoro Py para declarar ante el juez federal Claudio Bonadío por 8 causas diferentes, de las cuales la más importante es la de los Cuadernos de las Coimas, que la sospecha jefa de una asociación ilícita a través de la cual se cobraban sobornos a empresarios a cambio de la concesión de obras públicas, e incluyó el resto de las indagatorias.

Dichas indagatorias serán consecutivas y comenzarán a las 10 de la mañana. Sin bien se estima que la exmandataria y actual senadora no responderá preguntas, en cada caso deberá escuchar la imputación en su contra y firmar el acta. Su presencia en los tribunales del barrio de Retiro estará custodiada por un amplio operativo policial que comenzará a las 6 de la mañana y que incluirá el blindaje del piso 4 del edificio, donde se encuentra el juzgado dirigido por Bonadío.

Junto a la ex presidenta, entre las ocho personas citadas para este lunes Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, la firma cordobesa cercana a Carlos Zannini y que tuvo una importante participación durante gran parte del kirchnerismo. Ferreyra sigue preso desde el 1° de agosto, cuando estalló mediáticamente el caso y en esta oportunidad deberá responder por Vialco. Se trata de la firma que fue mencionada por el ex titular del Occov, Claudio Uberti, arrepentido en el caso.

Gas licuado

Las demás indagatorias están relacionadas con el expediente en el que se investigan irregularidades en la importación de Gas Natural Licuado durante su gobierno. La última citación impuesta por el juez Bonadío es la de los aviones presidenciales, causa en la que los expilotos declararon que durante la presidencia de Cristina y su fallecido esposo, Néstor Kirchner, los aviones oficiales fueron utilizados para transportar diarios y muebles privados desde Buenos Aires hacia Santa Cruz.



Fuente: Perfil