Coudet: “A la Sudamericana le damos al importancia que se merece”

El entrenador de Racing, Eduardo Coudet, reconoció que la Copa Sudamericana no quedó de lado y la afrontarán con la seriedad que se merece, más allá de que ante Corinthians, por la segunda fase del torneo, apelará a un mix entre titulares y suplentes.

“A la Copa le damos la importancia que se merece. Estamos confiados de que podemos hacer un gran partido y poder quedarnos con la clasificación”, señaló el técnico en conferencia de prensa.

En torno a cómo cree que el conjunto brasileño le planteará el partido a Racing, Coudet explicó que, por cómo viene jugando el equipo paulista, no cree que vaya a “buscar el partido”, sino más bien “a esperar y salir de contragolpe”.

“Por características, (Corinthians) no es un equipo que vaya a buscar arriba. Será un rival que tratará de estar corto y salir con espacios. Nosotros pensamos en tratar de neutralizar las virtudes del rival, pero principalmente pensando en nosotros”, afirmó.

Consultado sobre el apoyo que recibió de parte del capitán racinguista, Lisandro López, el Chacho manifestó: “Es muy importante, no sólo lo de él, sino en el día a día que me apoyan los jugadores, además de la colaboración y el respeto por lo que hacen”.

En cuanto a su continuidad en el club de Avellaneda luego de terminar la Superliga, el DT aclaró: “No deben convencerme ni nada. No creo que ocupe en este momento darle una importancia a eso. Estoy muy feliz acá pero tengo que pensar que el torneo termina y quedarán dos meses para ponerme a hablar tranquilo”.

Por último se refirió al clásico que Racing le ganó a Independiente por 3 a 1 en el Libertadores de América, que le permitió seguir siendo el único puntero del torneo, y señaló: “La mochila pesada la teníamos nosotros. Por el contexto y lo que representaba el partido, hicimos un gran partido, pero en el análisis fino, seguramente podríamos haber hecho algo más”.