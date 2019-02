Angel Pedroso: “Es difícil pelear abajo porque pasaron cosas”

Ganar, es el término que mejor cabe en las expresiones de los antonianos en las cuatro finales que le quedan al equipo en la reválida del Federal A. El arquero Angel Pedroso reconoció de la necesidad íntima del grupo para alcanzar las victorias, de ahora en más. “Nosotros no tenemos más margen de error. Hay que ganar los partidos. No sirve ni un empate, entonces para cumplir el objetivo solo importa conseguir los triunfos para sumar y sumar”, declaró Pedroso en El Tribuno.

Apuntó a un aspecto íntimo del plantel. “Uno observa la tabla de abajo y también los resultados de los contrarios. Pero tenemos que pensar en nosotros. El grupo está bien y siendo lo más positivo posible vamos a sacar esto adelante”, aclaró el uno del santo.

En cuanto a lo emocional, considero que el equilibrio mental cumplirá un rol esencial. “Nosotros cada vez que jugamos un partido ya queremos encontrarnos con esa revancha de querer ganar. Contra Gimnasia quedamos calientes porque queríamos el triunfo, pero esa ansiedad también cuesta y vamos a tratar de manejarla porque tenemos mucho jugadores de experiencia que pasaron esto y jugaron y pelearon ascensos; así que de eso estamos tranquilos. Los chicos como Chavarría, Momoto Gómez, los que están jugando están a la altura de los más grandes”, enfatizó Angel Pedroso.

Con relación al partido que se viene con San Martín de Formosa, dejó estos conceptos: “Vamos a plantear el mismo juego que hicimos frente a Gimnasia. Tratar de mantener la concentración hasta los noventa minutos. Ahora vuelve Zárate en el equipo, un jugador muy importante para que aguante y dé respiro al juego. Está la posibilidad de que con Zárate podamos convertir, lo que nos está costando mucho”. Juventud se juega mucho contra los formoseños, que se jugarán la vida, lo que pasó a ser un tema: “Es un partido clave porque el que gane estaría poquito con más aire. Faltan cuatro fechas. Consideramos que este paso tiene que ser importante y después pensar en Crucero. Y así partido a partido y más importante que todos los anteriores”. De la deuda con la gente porque se vienen postergando los triunfos, sostuvo que “la deuda siempre la tenemos. Es difícil pelear abajo y es difícil porque pasaron muchas cosas como el tema de los sueldos, del agua. También se fueron muchos jugadores, como mínimo siete titulares del plantel y fue una decisión de cada uno y como los que nos quedamos para pelear hasta lo último”.

De la decisión de quedarse, argumentó: “Quería este desafío. Me siento muy bien en el club. Gracias a Dios ahora se están haciendo bien las cosas. Estamos cómodos. Estamos protegidos con los dirigentes y estamos pensando en lo que es partido a partido y no pensar mucho en lo que puede llegar a pasar afuera de la cancha”.

Como católico habló de la visita del plantel a la Virgen del Cerro. “Fue una promesa que hicieron los chicos y fuimos a cumplir. No te sabría decir si ahora iremos, pero cada uno es dueño de cada lugar que vaya. Y yo también tuve una promesa y la voy a cumplir”, relató.

Por cómo se sintieron por este acto, describió: “Cambió un montón. Fuimos en grupo y cuando volvimos nos encontramos con una paz interna muy cambiada. Y eso favoreció para que estemos haciendo bien las cosas. No se nos dan los resultados; ojalá que en estos cuatro partidos sean favorables para nosotros”.

Adrover movió piezas

Los posibles regresos de Carlos Ramadán, Leandro Zárate y el “Ratón” Ibáñez, en el equipo de Juventud, es lo que probó el DT Adrián Adrover para jugar con San Martín de Formosa. En la práctica de ayer, Ramadán estuvo entre los centrales junto a Matías Gogna; mientras la Chancha Zárate con Ibáñez conformaron la dupla de ataque. En consecuencia, el santo alienaría: A. Pedroso; L. Gogna, C. Ramadán, M. Gogna y J. P. Cárdenas; R. Gómez, J. Montero, C. Chavarría y C. Acosta; G. Ibáñez y L. Zárate.

El plantel santo concentra esta en un hotel céntrico, más otro siete convocados.