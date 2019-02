Graves problemas edilicios en el cementerio de la Santa Cruz

El predio requiere reparaciones que tienen un costo elevado, principalmente en los techos y paredes. Falta luz en distintos espacios y los trabajadores no tienen la ropa ni los elementos de protección que necesitan.

Techos caídos, filtraciones de agua en las paredes, oscuridad y condiciones precarias de trabajo son los principales problemas en el cementerio De la Santa Cruz, mientras desde el municipio se decidió que este año los deudos no paguen la tasa de mantenimiento del predio por la crisis económica.

El responsable administrativo del camposanto, Jorge Díaz, explicó a El Tribuno que se realizaron algunas modificaciones y arreglos, como cambios de techos en algunas galerías, pero destacó que "todavía queda mucho por hacer".

Para el funcionario, el principal problema es del cementerio es edilicio. "Necesitamos hacer reparaciones grandes, que tienen un costo bastante elevado como producto de muchos años en que no se hizo el mantenimiento adecuado. A medida que se van haciendo las solicitudes se van realizando los arreglos", describió.

En medio de los problemas que hablan de atraso en inversiones, la decisión de no cobrar la tasa de mantenimiento de este año a quienes tienen a sus seres queridos enterrados en parcelas o en nichos de los camposantos municipales generó opiniones dispares entre los salteños.

El cementerio De la Santa Cruz tiene 16 hectáreas en las que hay 17.000 nichos y unos 2.800 mausoleos.

Eva Lamas, una vecina de Gauchito Gil que visita seguido los nichos donde descansan dos de sus hijos, llamó la atención sobre la oscuridad en algunos sectores. "Son pocas las partes iluminadas. Me dicen que no hay presupuesto. Estos años en que nos han cobrado, han recaudado un montón de plata y no han invertido", opinó.

La mujer contó que siempre reclama por el tema y se manifestó de acuerdo con que no se cobre por la tasa de mantenimiento, limpieza e iluminación este año. "Para mí es un alivio no pagar ahora porque estoy atrasada", manifestó.

Rosalía Serrano, del barrio Autódromo, va al cementerio para ver la tumba de su madre que falleció hace dos años y está en desacuerdo con la resolución que suspendió el pago. "Me parece muy mal. Todos tenemos que pagar el mantenimiento para que nuestros seres queridos descansen en paz. Yo he pagado por cinco años a pesar de que vengo y está todo sucio, abandonado. Esto será un basural", dijo la mujer.

Felisa Escalante, del barrio Castañares, visita el nicho donde está su esposo hace 22 años y está de acuerdo con que se exima del pago este año a los contribuyentes por la situación económica. "Para una jubilada como yo, que cobro la mínima, es mucha plata. Ahora vine a averiguar y debo 708 pesos del año pasado. Para mí es un alivio total no pagar este año", dijo.

El responsable del cementerio, en tanto, aseguró que hay oficinas administrativas que se llueven y galerías con techos rotos. "Incluso al sector nuevo, que también tuvimos que hacer, vino Obras Públicas y sacó parte de los techos para evitar que se rompan y se caigan", puntualizó.

Otro problema en el cementerio tiene que ver con la situación económica de los empleados. "Nuestros sueldos no superan los $7.000 u $8.000 de básico y ganar ese monto en un lugar como este, con las tareas que conlleva, es complejo e insalubre. Corremos muchos riesgos", añadió Jorge Díaz.

Desde el cementerio De la Santa Cruz indicaron que el año pasado, por el mantenimiento de un nicho, se cobraba 680 pesos, más los intereses que corren cada año a partir de mayo.

"Como empleados pensamos que, en cierta manera, si bien es cierto es un beneficio para los contribuyentes, también por ahí produce o provoca que la recaudación del cementerio en sí baje y también el presupuesto. Son 18 millones de pesos menos que se recaudan anualmente", hizo hincapié Díaz.

Sin embargo, opinó que la medida no necesariamente repercutirá en el funcionamiento del predio, ya que el decreto rige solo para 2019 por la difícil situación económica que están atravesando las familias.

"La situación es crítica"

El 25 de julio del año pasado el Concejo Deliberante de la capital sancionó una ordenanza elaborada por el edil David Leiva que establece cambios y agregados en el artículo tres de la normativa 14.866, programa de reparación y recupero de cementerios municipales.

"Plantea que todo lo recaudado en el cementerio vuelva para reinvertirlo en mejoras edilicias, artículos y elementos de trabajo. En 2017 el cementerio recaudó 12 millones de pesos", explicó David Leiva a El Tribuno.

Sin embargo, consideró que "nunca se atendieron los pedidos de los trabajadores con respecto a la compra de ropa que deben tener para hacer las desocupaciones, traslados de cajones y los elementos de trabajo, tampoco para mejorar los vestuarios porque no tienen un lugar donde bañarse ni un lavadero donde higienizar su ropa".

Dentro de su proyecto se planteaba que "el Ejecutivo tenía que hacer un relevamiento y una lista de prioridades para empezar a trabajar y solucionar los problemas. La situación del cementerio es crítica y considero que es necesario que tomen una decisión política en beneficio de los trabajadores", dijo el concejal.