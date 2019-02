Angelici, picante con River: “Tocar fondo es perder la categoría”

Daniel Angelici se llamó a silencio tras la histórica final de Copa Libertadores de diciembre en Madrid, en la que River le dio la vuelta olímpica en la cara a Boca, golpe del que aún los hinchas xeneizes no pueden recuperarse. Soportó haber sido el chivo expiatorio, no le renovó contrato a Guillermo Barros Schelotto para descomprimir y sumó como DT a Gustavo Alfaro. Fue y es blanco de los insultos de los hinchas, quienes piden su cabeza en un año electoral.

Casi tres meses después de la paliza de los de Gallardo, el presidente xeneize habló de esa final, confirmó que no irá a reelección y se refirió a la pelea Tevez -“Mellizo”, en una nota con el diario deportivo Olé.

“Yo creo en la alternancia en la instituciones. Estoy agradecido con todos los socios que me permitieron estar estos ocho años. Siempre dije que terminaba mi mandato en 2019 y volvía a mi trabajo. Me iré tranquilo. Pusimos en la vitrina del club cinco copas más en estos siete años y me hubiera gustado ganar todo. No creo que lograr la Copa me hubiera hecho el mejor presidente. Y por no ganarla tampoco soy el peor. Fui un presidente que trabajó honestamente, con errores y aciertos, y que no utilizó a Boca para beneficio personal, ni el coche, ni la tarjeta, ni el teléfono. Al club hay que venir a aportarle, no a sacarle”, se despachó el “Tano”.

Pero la frase más polémica de Angelici fue cuando se le preguntó si Boca había tocado fondo. Y ahí saltó y disparó: “Ningún club toca fondo cuando cerrás balances positivos, cuando todos los años hacés inversiones importantes, cuando triplicás el patrimonio, cuando sos el bicampeón de la Argentina, cuando hacés compras internacionales. Tocar fondo es estar último en el tabla, tocar fondo es perder la categoría o acogerte a ley de salvataje de clubes. No tiene sentido pensar que tocamos fondo por perder la final”, expresó, con chicana indirecta a River.

En cuanto a los insultos de los hinchas, justificó: “El dolor de no haber ganado la final justo contra tu clásico rival es grande. Y entiendo que el hincha, no todos, pero una parte que viene a la cancha, tiene que canalizar esa bronca con alguien físico. Y ese alguien soy yo. Y está bien que así sea. No me gustaría que vengan a insultar a los jugadores o al cuerpo técnico, prefiero que me puteen a mí, porque soy el que tengo la mayor responsabilidad. Si bien no entro a la cancha y no pateo tiros libres ni cabeceo, entiendo que soy la cabeza del club”, comprendió, para luego ampliar: “Si nos hubiera tocado perder con Gremio, habría dolido también. Pero fue con River y esto duele más. A mí me duele todavía. Hay socios a los que les cuesta digerir eso. Y después sumale, porque no soy ingenuo, que es un año electoral. En la cancha empieza un grupo de 20 o 30 a insultar, y muchos alrededor se suman”, denunció Angelici.

Para el todavía titular xeneize, “jugar en la cancha de River, con la presión de su gente, nos beneficiaba. No era lo que creía la mayoría y lo acepté. Lo único que yo no quería era jugar ese día (el de la agresión al micro en el Monumental) porque habían jugadores que no estaban bien”. Finalmente, en cuanto a la relación tensa que existió entre el ex-DT y el ídolo Carlos Tevez, consideró: “Los quiero a los dos, pero siempre dejé en claro que iba a respetar cualquier determinación que tomara. No es la función del presidente del club decir este juega, este no, a este lo llevás a la pretemporada, a este no. Hubo algún momento en el que la relación estuvo un poco tensa, como pasó en otros años con otros DT y otros jugadores. En el día a día, es como en cualquier trabajo: no todos son amigos, no todos se llevan bien, pero el objetivo del club era claro y ganamos dos campeonatos y llegamos a la final de la Copa”, ponderó.