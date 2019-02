Quién es el nuevo novio de Pampita

Unas fotos tomadas en el cine echaron a andar el rumor: lejos de quedarse encerrada, lamentando su ruptura con Pico Mónaco, Pampita Ardohain elige divertirse y tiene un joven "festejante" que la está ayudando a dar vuelta la página en el amor.

Muchos comenzaron entonces a preguntarse quién era el misterioso hombre que la acompañó a ver Green Book, y cuál era la verdadera relación que los unía. Por lo pronto, el casco que él llevaba daba una pista: la nueva conquista de la modelo se maneja en moto.

Angel de Brito se encargó, horas después de difundir las imágenes, de ponerle nombre y apellido al joven en cuestión: Mariano Balcarce, de 32 años, padre de una hija, organizador del festival Rock & Drive, amante de las motos y heredero de una conocida empresa dedicada a la venta de alfajores y postres. Y ahora es la propia Pampita la que le confirmó a La Nación la flamante relación.

La relación se habría iniciado a través de Whataspp, mientras ella se encontraba de paseo por Miami. En un gesto de arrojo, él viajó hasta allá para sorprenderla. Pampita se habría sentido muy reconfortada con su aparición, y accedió a tomar un café con él. Así comenzaron a conocerse, según indicó el periodista Rodrigo Lussich en Confrontados.

A fines de enero, Ardohain comunicó el fin de su relación con Pico Mónaco, luego de una breve reconciliación. Poco después, viajó junto a sus tres hijos a Cancún para celebrar el casamiento de su hermano, Leonardo, y brindó una nota para hablar sobre la separacióncon el retirado tenista. "No hay mucha explicación para dar, a veces funciona y otras no. Lo intentamos, le pusimos lo mejor y no pudo ser", señaló.