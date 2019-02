Quejas por la instalación de una verdulería en un espacio público

Vecinos y comerciantes de barrio Mirasoles y el Huaico se comunicaron a través de El Tribuno WhatsApp para expresar la molestia que tienen al tener que soportar la instalación de una verdulería en un espacio público. Dijeron que el lugar ya había sido cerrado por la Municipalidad, pero no saben por qué abrieron de nuevo. “Está ubicado en un espacio público donde los chicos van a jugar. Dejan todo sucio, lleno de cajones de madera, pero lo peor es que las instalaciones fueron hechas con estructuras de hierro en un sector que no corresponde", dijo una de las personas que se comunicó con este medio.

Comerciantes de la zona también expresaron su malestar ya que sostienen que ellos deben pagar impuestos etc y que no es justo que alguien decida de la nada decida abrir un negocio en un espacio público. "Con qué derecho abren un negocio generando competencia desleal", dijo un comerciante de la zona.