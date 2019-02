El mandato del Héroe Gaucho

Rosa N. López de Pereyra Rozas / Instituto Güemesiano

Un 8 de febrero de 1785 nace en la ciudad de Salta Martín Miguel Juan de la Mata Güemes.

Existen pocos datos sobre su niñez. Solo se sabe que alternó sus días entre la ciudad de Salta, donde su padre desempeñaba las funciones de Tesorero Ministro Principal de Real Hacienda y las Estancias “El Bordo” y “El Paraíso”, de propiedad de su madre situadas a 50 kms de Salta.

Martín Güemes vivió 36 años, de los cuales los últimos 22 estuvo al servicio exclusivo de América Hispana. El aporte salto-jujeño a partir de 1810 fue trascendental pero mucho mayor fue el realizado durante el período 1816/ 1821, por cuanto consistió en sostener todo el peso de la lucha por la libertad y la independencia de las actuales provincias argentinas. El hombre en cuyas manos reside por el espacio de once años 1810 a 1821, la suerte de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, es Martín Miguel de Güemes, respaldo del General San Martín, fue un auténtico militar, de escuela con sentido político como pocos. El Dr. Bernardo Frías pone las cosas en su lugar cuando afirma: “San Martín, Bolívar y Güemes forman, por la magnitud de la obra realizada, la trípode gloriosa sobre la que descansa por los siglos el augusto edificio de la Independencia Americana”.

Le tocó vivir y se sintió llamado a actuar en los momentos cruciales en que la América Hispana comenzaba la lucha por su independencia.

Güemes es, en suma, un digno ejemplo para las generaciones actuales, de integridad al servicio una causa justa. Fue un hombre de honor y es el honor el que nos enseña a tomar actitudes y a definir pensamientos sobre la base de superar cualquier comodidad, de ir más allá de cualquier conveniencia.

En carta enviada por el General Güemes a Belgrano le decía “La Nación sabe cuán grande es el sacrificio que tiene hecho la Provincia de Salta en defensa de la sagrada libertad y debe saber que se halla siempre dispuesta a otros mayores.”

Desde el Instituto Güemesiano en esta nueva etapa, aspiramos a que conozcamos la trascendental obra cumplida por Güemes. Por eso, solicitamos que se incorpore en los programas oficiales de Historia de todos los niveles la enseñanza el rol privilegiado que le cupo desempeñar en los albores de nuestra Patria.

Sin educación, la Argentina no tiene futuro. La figura de nuestro Héroe Gaucho hoy todavía no encuentra su verdadero lugar en la historiografía, ni en el reconocimiento que merece.

Desde el trabajo mancomunado lo lograremos siendo Eficientes en la Gestión, para ello ya trabajamos en forma conjunta también, con el gobierno de la provincia y con instituciones salteñas, y, a nivel nacional con el Ministerio de Defensa y la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y Bienes Históricos.

Nuestro héroe llegará a ser nacional cuando en su propia tierra se transpire, respete e imite su legado; hasta que eso no suceda, seguiremos escribiendo “Güemes héroe nacional” sin un sustento verídico y palpable. Tengamos pues una actitud comprometida ante la coyuntura histórica que nos toca vivir. (Fragmento)