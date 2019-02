Solo el 14,5% de las personas usan preservativos en Argentina 

Sólo el 14,5 por ciento de las personas dijo utilizar preservativo en todas sus relaciones sexuales, el 65 por ciento advirtió usarlo a veces y el 20,5 por ciento reconoció no usarlo nunca en Argentina, informó hoy la Fundación para el Cuidado del Sida (AHF por sus siglas en inglés) de cara al Día Mundial del Condón, que se conmemora el 13 de febrero.

"La estadística surge de una encuesta realizada en Argentina en 2017 a 30.000 personas que se acercaron a realizarse los testeos en 16 provincias de todo el país", detalló Natalia Haag, Coordinadora Nacional de Prevención y Testeo de AHF Argentina, quién indicó que la cifra es similar en todo el mundo.

Haag afirmó que "en Argentina más del 98 por ciento de las nuevas infecciones de VIH son por tener relaciones sexuales sin preservativos" y que "hay un aumento de casos de otras infecciones de transmisión sexual (ITS) como la sífilis".

Sobre la tendencia de poco uso del preservativo, identificó algunos factores: "Por un lado, a nivel mundial hay una relajación a partir de que ya hablamos del Sida como una enfermedad crónica y tenemos tratamientos cada vez más eficaces y menos invasivos; sin embargo, no se tienen en cuenta otras infecciones como la hepatitis o la sífilis", describió.

A nivel nacional, la mujer identificó otras dos razones: "No hay campañas masivas importantes, de hecho desde 'Sin Triki Triki, No hay Bam Bam (2007) en Argentina no hubo una campaña que tuviera tanta repercusión; pero, además, la falta de aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) también hace que se pierdan oportunidades de formación e información a edades tempranas".

En 2012 AIDS Healthcare Foundation (AHF) propuso como Día Mundial del Condón al 13 de febrero, en las vísperas del Día de los Enamorados o San Valentín, para recordar la importancia del uso del preservativo como barrera ante las ITS, y actualmente se conmemora en 31 países, este año bajo el lema "Siempre de Moda".

Ese día están programados desde desfiles de moda hasta marchas y encuentros educativos, y en Argentina habrá actividades en veinte localidades de Córdoba, San Luis, Corrientes, Entre Ríos, Río Negro, Buenos Aires, Chaco y Jujuy.

El calendario puede consultarse en detalle en las redes sociales de AHF Argentina y durante los encuentros se realizarán testeos de VIH gratuitos, confidenciales, anónimos y rápidos, se entregarán preservativos de manera gratuita y se distribuirá información sobre prevención de ITS.

Según datos del último Boletín Epidemiológico de la Dirección de SIDA, ETS, Hepatitis y TBC de la Secretaría de Salud de la Nación, en Argentina se notifican cada año 5.800 casos nuevos de VIH, y se estima que 129.000 personas viven con el virus, de los cuales el 20 por ciento lo desconoce.

AIDS Healthcare Foundation (AHF) es una organización internacional dedicada a la problemática del VIH/SIDA que atiende a más de 1 millón de pacientes en 43 países.