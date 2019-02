Tevez quedó afuera del once xeneize 

El entrenador de Boca, Gustavo Alfaro, confirmó la salida del capitán Carlos Tevez, quien será reemplazado por Mauro Zárate, de cara al partido del domingo ante Belgrano en Córdoba por la fecha 18 de la Superliga.

Alfaro confirmó también el ingreso de Agustín Almendra por Emanuel Reynoso por razones tácticas, en la conferencia de prensa.

“Me parece que para el arranque de este partido, por la forma que tiene de jugar Belgrano, tiene que ser Mauro el que empiece”, señaló Alfaro.

“El entrenador permanentemente toma decisiones. En el caso particular de Carlos le comuniqué primero a él que lo iba a sacar y le expliqué por qué, cuál era mi pensamiento, porque desde mi punto de vista las trayectorias hay que respetarlas. Por lo que es Carlos tenía que explicárselo”, indicó Alfaro, quien en el inicio del año alabó a Tevez y le otorgó la cinta de capitán.

Sin embargo, las presentaciones de Tevez en los partidos de la Superliga fueron irregulares a diferencia del rendimiento de Zárate, quien convirtió goles ante San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza.

Alfaro subrayó: “Tevez acepta las decisiones que tome. Obviamente a nadie le gusta salir. Me dijo que va a seguir trabajando como hasta ahora, pero yo estoy totalmente liberado para hacer lo que tenga que hacer”. De cualquier forma, el técnico reafirmó el liderazgo del Apache en el plantel xeneize: “Si hubieran visto el entrenamiento de hoy (por ayer), hubieran visto que Tevez sigue ejerciendo el liderazgo, en todo momento alentó a los jugadores a hacer o decir cosas que para él son importantes, transmitirles confianza a los jugadores. Fue otra demostración del liderazgo”.

El entrenador confió: “Le dije: ‘Carlitos, disfrutá, porque estamos comprando una polémica que no existe (en referencia a su titularidad)’. Él no tiene que competir contra nadie. Tiene una oportunidad muy grande: está en el equipo del que es hincha, entonces le diría que lo haga disfrutándolo”.

Y, enfatizó: “Tevez sigue siendo mi abanderado. Va a levantar la Copa que quiere levantar”, dijo en alusión a la próxima Copa Libertadores.

Alfaro precisó: “Estamos en una búsqueda. Estoy esperando a Nández y todavía no puedo contar con él. Lo mismo pasa con Almendra, quien no está en su plenitud física. O con Lisandro (López), que se está acomodando. Hoy creo que necesito equilibrar la mitad de la cancha”.

Asimismo, el técnico explicó: “En el partido contra Godoy Cruz había una franja importante que tendría que estar más adaptada. Tengo una idea que tiene que ir plasmándose en formas para después pensar en nombres”.

El DT xeneize se expresó también sobre la rescisión de contrato de Fernando Gago y fue contundente: “¿Qué técnico no hubiese querido tenerlo a Fernando en su mejor manera? Un jugador exquisito. Me hubiera encantado tenerlo”.Boca formará con: Andrada; Buffarini, López, Izquierdoz y Alonso; Almendra, Campuzano, Marcone y Pavón; Benedetto y Zárate.