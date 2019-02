Salta Vóley se quedó con el invicto de Policial

El invicto de Policial quedó en Salta. Porque Salta Vóley dio vuelta con mucha actitud el partido que se jugó anoche en el microestadio Delmi por el cuarto weekend de la Liga A2. Los locales se impusieron por 3 a 2 con parciales de 25-22, 20-25, 14-25, 25-21 y 15-12.

El equipo formoseño llegó a Salta con puntaje ideal, mostrando un funcionamiento que lo tiene como candidato en la Liga A2, pero se topó con un equipo que viene en alza, que no se rindió a pesar de estar en desventajas anímicas y técnicas en su segunda presentación como local.

Los dirigidos por Cristian Ventura se quedaron con el primer parcial gracias a la buena defensa y excelente recepción que siempre les permitió ir a la red con muchas posibilidades de puntos.

En el segundo y tercer parcial se dio la lógica del campeonato. Policial salió a dar vuelta el partido ejerciendo un dominio absoluto, en especial en el tercer parcial que lo ganó con comodidad por once puntos de diferencia.

En el cuarto set llegó la reacción y levantada de lo locales. El ánimo ya era distinto, las ganas de triunfar se notaron más y consiguieron el objetivo al imponerse por 25 a 21. Todo se definió en el tie break, tal como sucedió hace una semana con Tucumán de Gimnasia en la primer victoria salteña en la liga.

Hubo paridad hasta la mitad de desempate. A partir de allí Salta Vóley fue más preciso en su ataque, no dio ninguna bola por perdida y llegó a sacar cinco puntos de ventaja. Policial acortó la diferencia a dos pero, dos errores no forzados de los formoseños le dieron el justo triunfo a Salta Vóley.

“Este victoria es impensada. Ahora nos toca celebrar y poner el foco en el partido de mañana (por hoy). Esperamos a toda la gente nuevamente llenando el estadio”, señaló el colombiano Juan Pablo Moreno, una de las figuras de Salta Vóley en el triunfo contra Policial.

Salta Vóley continuará esta noche su camino en la Liga A2 enfrentando a Jujuy Vóley, un rival directo en la lucha por la clasificación. El partido se jugará desde las 21.30 en el microestadio Delmi.