Central Norte busca afianzarse ante la villa

Central Norte tiene como rival a San Antonio, a quien enfrenta esta tarde, en uno de los exámenes más difíciles para el cuervo que se podría denominar como de “ascenso”. El partido está programado para las 17, en el estadio Martearena, por la tercera fecha del torneo Regional Amateur, Zona 3.

Uno de los partidos más esperados generó una enorme expectativa no solo en los hinchas en ambos equipo, también en los amantes de fútbol porque chocarán dos clubes que se reforzaron para intentar ascender.

Central Norte, que comparte la punta con Peñarol y con un partido menos, llega bien encaminado y con confianza al duelo frente a la villa. El equipo de Ezequiel Medrán abrochó dos victoria consecutivas (Peñarol y Mitre) y está obligado a continuar por este rumbo si desea volver a adueñarse, en forma solitaria, del primer puesto en las posiciones.

El técnico de Central Norte dispondrá de una variante obligada con respecto al once que superó al ciclón (3-1) la semana pasada. En el carril derecho del medio campo, Álvaro Lozano suplirá a Marcos Valsagna, quien no superó en su totalidad una sobrecarga muscular.

Medrán, con la intención de que el equipo continúe afianzándose y ganando confianza, mantendrá el esquema táctico que viene utilizando.

Una prueba que deberá superar el azabache será en el medio campo, uno de los puntos más débiles que mostró hasta el momento, sobre todo en Matías Iglesias, uno de los volantes centrales, quien tendrá que mostrar orden para que el equipo no sufra desequilibrio y desajustes entre línea y línea. En San Antonio, Martín Martos tendría en mente realizar dos modificaciones por cuestiones tácticas. El técnico movería la última línea con el ingreso de Nahuel Bravo, quien suplantará a Patricio Luna.

Martos buscará darle mayor solidez a la defensa, teniendo en cuenta que Central cuenta en la ofensiva con Fabricio Reyes y Diego Núñez, dos hombres muy peligrosos que ya demostraron su eficacia en el arco rival.

La otra variante en San Antonio se presentará en la ofensiva y la gran apuesta del entrenador es la presencia de Gustavo Balvorín, un delantero de vasta experiencia, que buscará marcar la diferencia y complicar a la defensa azabache.

Balvorín, en su debut como titular, ocupará el lugar de Néstor Lucero para conformar la dupla de ataque con Matías Vicedo.

Central Norte, con el peso de su historia, intentará darle una nueva alegría a sus hinchas y quedar solo en la cima de las posiciones.

San Antonio, hambriento de gloria, saldrá decidido a llevarse puesto al gran favorito, arruinarle la fiesta y a sumar tres puntos vitales.

Los equipos:

C. NORTE SAN ANTONIO

M. Pegini M. Maino

L. Beterette N. Bravo

F. Rodríguez J.P. Mamaní

N. Aguirre F. Girón

E. Buruchaga A. Velazco

A. Lozano A. Rojas

O. Young C. Ávalos

M. Iglesias L. Silveira

L. Quiroz M. Navarro

D. Núñez G. Balvorín

F. Reyes M. Vicedo

DT: E. Medrán DT: M. Martos

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Matías Alfaro

Hora de inicio: 17