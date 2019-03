Más de 4.700 designaciones en los niveles inicial y primario se habían realizado hasta ayer, en lo que va del período masivo que finaliza hoy en la localidad de Cafayate.

Si bien las expectativas planteadas en torno a la modernización del sistema, encarado por el Ministerio de Educación de Salta, se cumplieron en buena medida, hubo decenas de reclamos de docentes que perdieron sus cargos por incumplimiento de los requisitos. En algunos puntos también reclamaron que el sistema no funcionó como se había prometido, como en Tartagal.

Silvia Pacheco es docente de Artística desde hace cinco años y estaba en el orden 57 en los cuadros de puntaje de la capital salteña. El lunes pasado, a las 9, ya estaba designada en la escuela 9 de Julio de 1816, donde trabajó el año pasado, pero minutos después perdió el cargo por un error involuntario de ella misma.

"Yo cometí el error de imprimir mal la tirilla. Pero era algo que se podía subsanar en el momento porque tenía la correcta en el auto, afuera. Me dijeron que si salía perdía la posibilidad del cargo, igual me fui y no me demoré más de dos minutos, me puse en el orden que estaba porque no había nadie más pero se cerraron con que pasaba a cuadro 2", recordó

con gran malestar la joven a la que ahora se le trastocó la vida y tiene que reorganizarse. En cuadro 2 las opciones son otras, por lo general en el interior.

Roxana Chocobar, coordinadora de nivel Inicial de la Provincia, dijo que hay distintos puntos de vista e hizo hincapié en la documentación difundida hace dos meses y que por experiencia los docentes saben que tienen que presentar. Dijo que el horario previsto a las 8 también se difundió, pero que "muchos docentes se confiaron y fueron tarde", por lo que se fue corriendo el cuadro y los que no estaban presentes deberán esperar que se termine con todo el cuadro y se vuelva a comenzar. "Plantearon que se vuelva para atrás, pero eso no se puede hacer, sería una irregularidad", aseveró.

Aclaró que "las designaciones se realizan de forma personal porque cada docente tiene el derecho, según su orden de mérito, de elegir el cargo que quiere. Esto es dinámico y no se puede vía digital, si no yo le tendría que asignar una escuela a cada docente según mi criterio y ellos se quedarían sin la opción de elegir".

Última jornada de designación

Hoy se desarrolla la última jornada de designación masiva en la escuela 4.064 Dr. Facundo de Zuviría de Cafayate. Hasta allí también deberán confluir los interesados en interinatos y suplencias para establecimientos de la localidad de San Carlos.

Los nombramientos en los niveles Inicial y Primario arrancaron el 11 de febrero pasado y siguieron un cronograma que incluyó a 10 sedes: Tartagal, Embarcación, Orán, Rosario de la Frontera, Cerrillos, Chicoana, Güemes, Capital, Anta y hoy se completa en Cafayate.

Este año la novedad fue la modernización del sistema de designación que apuntó a ofrecer agilidad y transparencia al proceso, históricamente cuestionado por supuestas irregularidades. “La verdad, estoy muy conforme con los nombramientos, realmente fue más ágil y en una hora fui designada. Creo que somos adultos y cada uno sabía los requisitos”, comentó una maestra.