Docentes endurecen la protesta

Los Docentes Unidos por Salta (DUS), del departamento San Martín, que en la noche del viernes se reunieron en el local de ATE en Tartagal, decidieron endurecer las medidas de fuerza que llevan adelante por reclamos salariales.

Los docentes decidieron continuar el paro por tiempo indeterminado, de acuerdo a lo decidido por sus pares en el resto de la provincia.

Los docentes norteños decidieron además acompañar la manifestación en modalidad de acampe en la plaza 9 de Julio de la ciudad de Salta, continuar con el paro por tiempo indeterminado con la realización de movilizaciones y participación activa y realizar una marcha blanca que unirá las diferentes localidades de la provincia.

En el caso de Tartagal la marcha se realizará por la ruta 34 el próximo lunes, a partir de las 10, para llegar hasta General Mosconi.

En ese simbólico lugar los docentes efectuarán una asamblea, la que se llevará adelante sobre la misma ruta asfáltica. Por esta razón los organizadores de la marcha adelantaron que habrá un corte de la ruta 34, aunque el mismo será en forma momentánea. Cabe destacar que esta modalidad de protesta se decidió en asamblea y pese a ser momentánea, nada se pudo saber sobre la duración de la anunciada asamblea sobre la neurálgica ruta nacional.

Guadalupe Luna y Andrea García, a cargo del contacto con los medios, precisaron que "en el caso de Tartagal la marcha partirá desde plaza San Martín por la ruta nacional 34 hasta llegar a General Mosconi, donde realizaremos una asamblea departamen tal".

Las docentes expresaron que la convocatoria "no es solo para los docentes". Según las maestras, la protesta es "una invitación a la comunidad en su conjunto, porque la educación atañe a la vida de cada familia y al futuro de cada niño salteño. Los Docentes Unidos por Salta no tenemos ninguna afiliación política ni gremial; estamos en esta lucha embanderadas detrás de nuestras chaquetas blancas para reclamar por un sueldo digno y para que la educación se incluya definitivamente en la agenda de la dirigencia, como política de Estado que hasta ahora no lo es", expresaron.