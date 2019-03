San Antonio respondió y ganó con autoridad

Así si... Villa San Antonio, quizás en su mejor versión, encontró el camino que tanto buscó y superó con autoridad a Cachorros por 3 a 0, en cancha de la Liga Salteña, por la séptima fecha del Regional Amateur, Zona 3.

La villa cumplió con las exigencias que tenía enfrente y sumó tres puntos fundamentales para afianzarse en el segundo puesto de su grupo, una posición que ocupó transitoriamente Peñarol.

Al equipo de conduce Martín Martos le costó meterse en el partido, todo lo contrario al buen inicio que tuvo Cachorros.

Cuando todo eran intentos fallidos de ambos lados, Matías Vicedo, en sociedad con Leo Silveira, la figura del partido, sacó un potente remate que venció la resistencia de Pablo Ramos, arquero tricolor, y puso a San Antonio en ventaja.

De ahí en más, la villa fue muy superior a su rival. El “Toro” Vicedo le otorgó la tranquilidad y confianza que necesitaba su equipo, que no logró ampliar la diferencia antes de ir al descanso.

El la segunda mitad, San Antonio no dejó reaccionar a Cachorros. A pocos minutos del inicio, Silveira por derecha sacó un centro que sorprendió al “uno” del equipo del sur de la ciudad y tuvo destino de red.

El golpe fue muy duro de asimilar para Cachorros. Intentó reaccionar, pero la desorganización y la falta de serenidad en los últimos metros lo impidió.

San Antonio, dueño de las acciones, continuó la búsqueda para sentenciar el resultado, generó y tuvo varias oportunidades, aunque no lograba concretar el tercero.

Martos movió el banco de suplentes de forma certera y encontró la solución: sobre el final del partido, Gustavo Balvorín aprovechó un centro de Cristian Huerta, de buen desempeño, y con total libertad definió de cabeza. El exdelantero de Juventud Antoniana le puso la frutilla al postre en una de las mejores producciones que tuvo la villa en lo que va del campeonato.



Los equipos:

CACHORROS 0 S. ANTONIO 3

P. Ramos (5) M. Maino (6)

C. González (5) P. Luna (6)

G. Benítez (5) C. Bravo (5)

A. Carabajal (5) F. Girón (6)

M. Delgado (5) A. Rojas (5)

I. Luis (5) F. Aguirre (5)

C. Churquina (5) C. Ávalos (5)

F. Ambrogi (5) Huerta (6)

F. Andrada (5) M. Navarro (6)

M. Bernal (5) M. Vicedo (7)

M. González (5) L. Silveira (7)

DT: O. Mendía DT: M. Martos

Goles, PT: 28’ Matías Vicedo (S). ST: 6’ Leo Silveira (S) y 45’ Gustavo Balvorín (S).

Cambios, ST: inicio, I. Arredondo por I. Luis (C), 13’ L. Cruz por M. Bernal (C), 22’ J. Velazco por M. Navarro (S), 29’ N. Arteaga por A. Carabajal (C), 38’ G. Balvorín por M. Vicedo (S), 41’ M. Chiaraviglio por C. Ávalos (S).

Jornada: 7° fecha - Zona 3

Estadio: Liga Salteña

Árbitro: Matías Alfaro (5)