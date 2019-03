Chocó cuatro autos y en la fuga atropelló y mató a una mujer

Una mujer que se ganaba la vida en las calle de general Gemes como vendedora ambulante fue atropellada por un conductor supuestamente ebrio que huía de los propietarios de varios autos que había estropeado.

El fatal accidente tuvo lugar en la noche del sábado 9, cuando un automóvil Renault 19, en una enloquecida carrera atropelló a una mujer que circulaba por una empedrada calle del barrio El Cruce, empujando su carrito con plantas y flores.

La víctima no pudo resistir a las graves heridas y falleció cuando era trasladada al hospital San Bernardo de la ciudad de Salta.

Alrededor de las 20.30 un automóvil Renault 19 de color azul circulaba por las calles del barrio Naranjito de la ciudad de General Güemes, su errático andar fue percibido por los vecinos del barrio quienes también fueron testigos de la colisión a cuatro automóviles estacionados. Lejos de detenerse por el daño que estaba ocasionando, el conductor decidió emprender una veloz huida del lugar, siendo perseguido en una moto por uno de los propietarios de los vehículos dañados. El Renault en fuga cruzó la ruta nacional 34 y llegó hasta el barrio El Cruce, allí dobló por calle Dominga Pauna, arteria por la cual circulaba en forma peatonal Zulma Fernández de 46 años, acompañada de su hijo Alejandro Cardozo de 18, ambos empujaban un carrito cargado con flores y plantas, las que fueron a vender a la feria del barrio Santa Teresita. El Renault 19 fuera de control se llevó por delante a ambas personas, pasando por encima del cuerpo de Zulma, para continuar su huida sin detenerse.

La víctima fue traslada de urgencia al hospital San Bernardo pero perdió la vida antes de poder ser asistida, su hijo Alejandro sufrió una herida en una de sus piernas.

"Nosotros fuimos notificados de esta situación y gracias a la información que nos fue brindando la gente pudimos dar con el supuesto responsable en menos de dos horas, la detención de llevó a cabo en un domicilio de El Bordo".

"El sujeto actualmente se encuentra detenido en la comisaría de Güemes y el vehículo secuestrado".

"Hablamos de supuesto responsable debido a que aún no ha declarado y esa condición la dictaminará la fiscal en base a los datos que se puedan aportar, podemos decir que hay un elevado porcentaje de posibilidades de que la persona detenida sea el autor del lamentable accidente, lógicamente él niega las acusaciones, lo que podemos decir es que el auto no tiene las averías que debería presentar luego de tantos choques, pero se trata de un vehículo antiguo con chapa muy dura".

"El lunes seguramente va a ser citado para declarar y allí se sabrá la verdad, también serán citados algunos testigos", declaró el comisario inspector Luis Ríos.

Testigo

"Alrededor de las 8.30 pasó un vehículo a las chapas frente al taller mecánico que yo tengo en barrio Santa Teresita, casi atropella a mi hijo y a un vecino que estaban arriba de la vereda, porque se subió a la vereda por esquivar un auto y casi provoca una desgracia aún mayor, por detrás venía una moto que lo estaba persiguiendo, el conductor de la moto me gritó que este auto había atropellado a una mujer, me subí al auto parta intentar seguirlo, pero no pude alcanzarlo. Mi hijo lo vio de frente y pudo reconocerlo, se trata de un muchacho que es cliente mío, le dicen el Santiagueño, fui a denunciar a la policía pero no me prestaron mucha atención, me dijeron que ya estaba controlado. Personal de la Brigada de Investigaciones me llamó para preguntarme; por todo los daños que hizo voy a colaborar con la familia Fernández-Cardozo en todo lo que pueda", expresó David Orquera.

"La policía pide no dar nombres ni exponer la imagen del automóvil por si se hace necesario realizar un reconocimiento por parte de los testigos", agregó el hombre conmocionado por la muerte de la mujer.

Rápidamente identificado

Tras la noticia del deceso de la mujer, uniformados e investigadores del Valle de Siancas desplegaron la noche del sábado un importante operativo policial y detuvieron al supuesto automovilista que era intensamente buscado por haber protagonizado un siniestro vial.

El sujeto es un hombre de 36 años, que fue ubicado en un domicilio del barrio Papa Francisco de El Bordo, donde también fue secuestrado el automóvil.

Conforme a los datos recabados, el siniestro vial ocurrió en Dominga Pauna y Simón Bolívar de General Güemes y los testigos del hecho señalaron con objetividad de qué vehículo se trataba.

La víctima fue arrollada desde atrás y las lesiones sufridas le ocasionaron la muerte.

Por el hecho se dio intervención a la Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas que dirige el trabajo policial.

En menos de dos horas el vehículo fue localizado en El Bordo. Su propietario fue detenido y conducido a la sede policial para su imputación posterior.

.