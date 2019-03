Se viene el II Maratón Fotográfico para aficionados

Hasta el 22 de marzo hay tiempo para inscribirse en una competencia fotográfica que se llevará a cabo por las calles de nuestra ciudad. Se trata del II Maratón Fotográfica de la Escuela de Fotografía Salta y es básicamente un juego, una travesía, para grandes y chicos, por las calles de la ciudad de Salta para reconocerla desde la mirada única y creativa de cada participante. Habrá importantes premios.

Se puede jugar solo o acompañado y tener o no conocimiento de fotografía. Los profesionales están excluidos. El objetivo es aventurarse en una jornada diferente.

El desafío es plasmar con una mirada y con creación propia nuestro entorno geográfico, humano y social. Por eso la consigna es : “Salteños”. La actividad es libre y abierta. Para participar los interesados deberán estar debidamente inscriptos y acreditados como participantes oficiales del mismo. Pueden participar todas las personas que cuenten con una cámara de foto digital (propia o prestada).

Los interesados deberán tener 18 años cumplidos o más. Los menores podrán participar bajo autorización firmada de un adulto responsable y acompañados de un tutor.

Ya se abrieron las inscripciones y hasta el 22 del presente podrán anotarse personalmente, de lunes a viernes de 17 a 21, en la sede de la EF Salta, ubicada en avenida del Bicentenario de la Batalla de Salta 372. Llevar el DNI y completar el formulario de inscripción. El costo de inscripción es de $300.

El 27 de abril

El día de la largada será el próximo sábado 27 de abril, a partir de las 8, desde la EF Salta.

Los participantes deberán tener la memoria vacía y será verificada por un riguroso y reconocido jurado comandado por el perspicaz Isidoro Sang, más Gudalupe Creche y Guido Rearte. La organización entregará una pechera, gorra o remera identificatoria oficial.

Una vez que todos los participantes estén debidamente acreditados, la organización dará comienzo al maratón entregando a cada jugador una “hoja de ruta”, que resulta como una guía con el recorrido con 10 postas. Además contiene una lista impresa de 10 palabras claves que deberán utilizar los jugadores para inspirar y guiar la búsqueda de cada una de las fotos que tomará en cada una de las postas.

La idea es cada participante tome 10 fotos en los exteriores de la Ciudad, en la vía pública, en un lapso de tiempo máximo de 10 horas.

Los planos deberán abarcar solamente el exterior de la ciudad (exteriores de edificios, parques, plazas, calles, veredas, monumentos paisajes, vistas, gente en exteriores, etc.).

Las situaciones de las fotografías de los competidores no podrán ser armadas o manipuladas especialmente para la toma (no podrán tener puesta en escena).

Las fotografías deberán ser de “toma directa”, es decir que el fotógrafo sólo podrá intervenir en el punto de vista, del encuadre y del instante.

El jugador debe recordar que el objetivo es redescubrir y documentar dicho descubrimiento desde su propia mirada.

Los premios

Los premios son importantes.

Habrá una Cámara Reflex, Nikon D3500 DSLR Camera con lente 18-55mm con bolso y tarjeta de memoria. Una Masterclass a elección en la EF Salta. Una noche en Cafayate para dos personas en Hotel Munay. Un almuerzo para dos personas en La Monumental, Restaurant. Órdenes para impresiones en Quality Foto y una órden de compra por $1.500 en Mundo de Colores, tienda infantil, entre otros importantes premios.