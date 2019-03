Iglesias: “Hay que reafirmar el momento contra San Antonio”

Central Norte está muy cerca de la clasificación, es más, si logra ganar su encuentro frente a San Antonio será el primer clasificado a los play-offs en la zona 3 del Torneo Regional Federal Amateur.

Matías Iglesias, uno de los jugadores clave en el esquema de Ezequiel Medrán, analiza lo que será el cruce contra la villa.

“Sabemos que tenemos una buena prueba este fin de semana. Venimos de hacer dos partidos buenos, hubo mejoras, somos más agresivos y esperamos reafirmar este momento contra San Antonio. Esperamos hacer las cosas de la mejor manera, como lo venimos planificando durante la semana”, sostuvo el volante azabache.

Iglesias también fue autocrítico en cuanto a la producción que tuvo el cuervo durante estas siete fechas.

“En las primeras fechas arrancamos muy bien pero después las cosas que pretendíamos dentro de la cancha nos costaban. Ahora vamos adquiriendo de a poco lo que pretendemos, venimos en ascenso haciendo las cosas mejor, vamos por buen camino. Nosotros trabajamos el día a día y ahora tenemos una linda prueba”.

La clasificación es el primer objetivo para el cuervo y para el mediocampista será importante conseguir el triunfo.

“El primer objetivo que nos trazamos es la clasificación, somos conscientes que si ganamos quedamos bien parados. Obviamente tengo el mismo sueño de todos, el ansiado ascenso, sabemos que es un club al que se le viene negando en varias ocasiones, Central se merece estar más arriba”.

En la fecha pasada Matías Iglesias convirtió su primer gol con la camiseta de Central Norte frente a Mitre y expresó sus sensaciones por su primer tanto. “Tuve sensaciones muy lindas, una felicidad única, soy un jugador que no tengo muchos goles en mi carrera y hacerlo, más con la gente de Central y en su cumpleaños. Espero disfrutar estos momentos que son únicos, pero vamos por más”.

Por último, el jugador también hizo referencia a la hinchada de Central Norte y lo que genera la presencia de ellos partido a partido en el torneo.

“Lo de la gente de Central Norte es algo único, es impresionante, yo estuve en varios clubes pero no hay gente como la de Central, el hincha de Central es enfermo en el buen sentido, es muy bueno para nosotros contar con el aliento de ellos, siempre hacen que el jugador dé ese plus que tiene en los encuentros”.