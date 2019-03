Jarsún: "La Provincia nos debe 14 millones de pesos"

A pesar de estar saneada la comuna, sin deudas y equilibrio en los gastos, las obras proyectadas no se realizan por falta de fondos. Está incluida la plaza del recordado Padre Chifri.

De acuerdo a los datos de la Municipalidad de Rosario de Lerma, la Provincia le debe en conceptos de fondo compensador y por obras aprobadas sin poder ejecutar la suma de 14 millones de pesos, lo que significa un escolló financiero significativo para los proyectos de la comuna.

Ignacio Jarsún, intendente de Rosario de Lerma, explicó cómo en tres años y medio de su gestión nunca tuvo inconvenientes con la Provincia, pero esta deuda dejó al límite su administración municipal con la ejecución de la obra pública y compromisos sociales con la comunidad.

"Estamos atravesando tiempo difíciles, todos estamos haciendo los esfuerzos a pesar de tener una comuna saneada, esta deuda de la Provincia que mantiene con la comuna desde el año 2018 nos pone en problemas", reclamó el intendente. La deuda podría aumentar este año en caso de no recibir el pago de estos 14 millones de pesos.

"Nuestra preocupación es del día a día. Esta deuda podría subir al doble este año. Son por obras presupuestadas como la plaza del Padre Chifri, dinero de los fondos sojas para obras con proyectos aprobados como pavimentos para calles, y los dineros del fondo compensador del 1,5 por ciento que la Provincia nos sacó en un principio y luego dijo que llegarían con obras. Ni una ni la otra cosa", arremetió Jarsún.

Vale recordar que un tratamiento rápido en la Legislatura en el 2017 delineó como alrededor de 400 millones de pesos de la coparticipación municipal (el 1,5% de la masa total de fondos coparticipables) iban a conformar el Fondo de Convergencia Municipal, administrado discrecionalmente por el Ejecutivo provincial.

"Yo hice un reclamo airado y fue cruzado con testimonios de legisladores que los fondos iban a llegar con obras y demás. Nunca llegó ese dinero, lo que yo advertí hace más de un año, hoy se está haciendo una realidad".

Jarsún aclaró que tiene la comuna saneada, sin deudas y con equilibrio. Sin embargo, los fondos adeudados por Provincia inciden de forma directa en obras necesarias para los vecinos. "Es mucha obra pública que dejamos de hacer, sin arreglar calles, mejorar la iluminación, por dar algunos ejemplos. Los vecinos terminan padeciendo".

El intendente mencionó que seguirán pagando sueldos y obras menores. "No subimos los impuestos como en otros lados con excesivos montos. Proyectar servicios y mantener una comuna es costoso en estos tiempos".

El jefe comunal explicó que los dineros por enviar de la Provincia están proyectados para obras en la comuna bajo el presupuesto municipal.

Jarsún mencionó que sale a hacer pública la deuda porque necesita que el vecino esté enterado de lo que ocurre en realidad, cuando no hay dinero ni para enripiar una calle "pareciera que no se hacen las cosas por culpa del intendente, es bueno que sepa el vecino que si al intendente no le llegan los fondos que le corresponde a la comuna es muy difícil hacer frente a los tantos compromisos que tiene con ellos".

Por último hizo hincapié el jefe comunal en la gestión de algunos legisladores para solucionar esta coyuntura económica. "Le solicité al diputado Vilca (Mario) su participación en esta problemática. El resto pone palos en la rueda. Andan con los recortes de diario y grabaciones de mis declaraciones por todos los pasillos del Grand Bourg".