Se cayeron Instagram y Facebook en todo el mundo

No es tu celular y tampoco tu conexión. Las plataformas Instagram y Facebook experimentan fallas en todo el mundo. Las páginas no se actualizan y no se pueden publicar contenido. Mientras que en otros casos la red social advierte que se encuentran realizado tareas de mantenimiento. Al menos eso reportan cientos de usuarios desde Twitter.

“Facebook estará disponible pronto. Facebook no está disponible en este momento porque estamos realizando tareas de mantenimiento. Intenta entrar en tu cuenta dentro de unos minutos. Entre tanto, consulta más información sobre el motivo por el que aparece este mensaje. Gracias por tu paciencia mientras mejoramos el sitio”, señala la red social.

A su vez, el sitio DownDetector, que informa sobre el funcionamiento de varias redes y plataformas digitales, indica que hubo un pico de quejas de usuarios, esta tarde.

En la última hora, se reportaron 10.300 quejas de funcionamiento en Facebook y 11.890 en Instagram.

Los problemas en la red social se experimentan en todo el mundo. En particular en Estados Unidos, México, Perú, Venezuela, Brasil, Argentina y en todo Europa.

"Estamos al tanto de que algunas personas actualmente tienen problemas para acceder a la familia de aplicaciones de Facebook. Estamos trabajando para resolver el problema lo antes posible", indicaron desde Facebook.

El viernes pasado, Facebook, Instagram y WhatsApp también se cayeron durante la tarde lo que generó miles de reclamos en los usuarios.

En el caso de Instagram, las quejas también vienen de usuarios de todas esas regiones. Aunque en esta plataforma, se nota una concentración de quejas particularmente de la costa este de Estados Unidos y de Europa.

No se trata de un bloqueo completo, sino de fallas con algunas herramienta. Muchos usuarios pueden acceder a la plataforma pero no pueden dejar comentarios ni recibir o enviar mensajes.

En el caso de Facebook, por ejemplo, una de las funciones más afectadas es su servicio de mensajería privada, Messenger; en tanto que en el caso de Instagram, se presentan inconvenientes a la hora de publicar contenidos en el feed y en las historias.

Más temprano se habían registrado inconvenientes con WhatsApp pero el servicio ya se restableció.