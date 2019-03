Juanita Tinelli se separó de Toto Otero, el hijo de Florencia Peña

Luego de un año y medio de relación, Juanita Tinelli y Tomás Otero están separados. Así lo confirma la última edición de la revista ¡Hola! Argentina, aunque por el momento ninguno de los dos adolescentes han hecho declaración alguna sobre el asunto en sus redes sociales.

La hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles y el hijo de Florencia Peña y Mariano Otero se conocieron en el colegio y no demoraron en cruzar miradas primero, y en dejarse cariñosos mensajes en Instagram después. Así, en diciembre de 2017, fue la actriz de Casados con hijos quien se ocupó de confirmar el romance. "Lo ocultaron bastante, pero se mandaron este mensaje por Instagram y lo levantó todo el mundo. Le pregunté a Toto y me dijo que no tenía problemas en que lo diga", explicó.

Unas pocas semanas antes, Peña había contado que su hijo mayor -por entonces, de 14 años- se encontraba saliendo con una chica, aunque evitó dar nombres. "Ya me presentó una novia. Y soy espectacular como suegra. No tengo celos y le armo la previa, le facilito las cosas, lo ayudo, lo avivo... Me gusta verme en este rol, porque no sabía cómo me iba a pegar (...) No puedo decir nada. Está re de novio y está como bomba, bomba. Le pegó romántico, mal. Como, por ejemplo, que me dice que le quiere mandar flores porque es el cumpleaños", decía por entonces, en diálogo con Los ángeles de la mañana.