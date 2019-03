Prohíben la comercialización de una marca de leche en polvo

La ANMAT prohibió la venta de la leche en polvo “Campo de Oro” al considerar que no es apta para el consumo.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, transporte y distribución en todo el país de una marca de leche en polvo por no cumplir con las normas vigentes.

Se trata del producto ‘Leche entera en polvo, disolución instantánea, fortificada con vitaminas D y A‘ de marca ‘Campo de Oro‘.

La prohibición se basa en que la leche no es apta para el consumo según la muestra tomada por la Dirección General de Bromatología de Río Cuarto.

El producto ‘no cumple con las exigencias fisicoquímicas establecidas por el Código Alimentario Argentino (CAA) en su artículo 567 para leche en polvo, ya que el valor de materia grasa se encuentra por debajo del límite mínimo permitido para leche en polvo entera y además los caracteres organolépticos no son los característicos‘, se explica en la resolución del organismo que fue publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Por otro lado, se indica que los productos bajo esa denominación ‘no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado‘.