Aplicación salteña para evaluar el rendimiento de los chicos

La Fundación PASS -Programa de Ayuda Solidaria Salta- nació en Salta hace seis años de la mano de Federico Zacarías, quien junto Gabriela Guanuco intentaban replicar un modelo que ya habían desarrollado en Buenos Aires brindando apoyo a niños y adolescentes repitentes para que aprendieran de manera más rápida y efectiva.

Él porteño, agente de propaganda médica, y ella salteña, psicopedagoga y coach, no quisieron abandonar el trabajo solidario que realizaban y encontraron la vuelta para darle continuidad sin imaginarse el crecimiento que tendrían. Tanto que ya pasaron más de ocho mil familias buscando apoyo escolar y mejoras en el rendimiento de los chicos.

El sistema fue bautizado con el nombre de “Mentes Mejorando” y pudieron comprobar que la incorporación de la familia generaba notables mejoras en los chicos, que no repetían las problemáticas y lograban resultados más rápidos.

“Lamentablemente, los equipos de orientación escolar que tienen las escuelas no dan abasto para cubrir la demanda de los alumnos en relación con la cantidad de profesionales, que solo pueden accionar sobre los casos que están al rojo vivo”, argumentó Zacarías, presidente de la fundación. Y agregó que “el apoyo psicopedagógico no es cubierto por todas las obras sociales, salvo en casos de discapacidad, o no siempre es contemplado como una asistencia gratuita, por lo que acceder de modo particular tiene un costo mínimo de $400, lo que para muchas familias es muy difícil de pagar. Mucho menos en los casos en los que hay más de un niño en la familia y se repite el problema”.

Con esos fundamentos, desde la fundación un equipo de 14 profesionales atienden en dos sedes, una en Santiago del Estero 1216, en la que reciben a niños desde los 4 años en adelante y sin límite de edad, y otra en Indalecio Gómez 195, donde funciona lo que llamaron Universidad Imaginaria para los más pequeñitos, de 1 a 3 años.

El sistema, con una base científica y biológica toma la teoría de Paul MacLean que se conoce como cerebro triuno, que explica la conformación del cerebro en tres partes. Estas partes se desarrollan en diferentes momentos del ciclo evolutivo, por eso se dice que se crean de abajo hacia arriba. Es decir, la parte más antigua y primitiva del cerebro se desarrolla en el útero, mientras que el cerebro emocional se organiza en los primeros seis años de vida y la corteza prefrontal se desarrolla al final.

“Entonces, el trabajo de Mentes Mejorando está en desbloquear la parte emocional con herramientas para que no se vuelva a bloquear y a partir de ahí realizar la estimulación del área racional”, explicó Zacarías.

La aplicación

Desde hoy jueves, la aplicación está disponible de manera gratuita en las Play Stores de cualquier celular para probar el sistema y quienes deseen ampliar los beneficios podrán adquirirlo a un precio anual muy bajo.

“La aplicación surge desde la motivación de saber que no hay nada en el país que sirva como una herramienta que pueda mejorar la calidad de vida de todos”, comentó el presidente de la fundación e instruyó en su funcionamiento: “Es como un gran termómetro para saber cómo está el niño en las tres áreas de su desarrollo: emocional, física y cognitiva. Permitirá tomar determinaciones y acceder rápidamente a herramientas o abordar temáticas relacionadas a ellos en esas áreas”.

Está destinada a chicos entre uno y los siete años y once meses, “edad que no es caprichoso, ya que trabajamos en la etapa de desarrollo del cerebro que deben estar bien formadas a nivel biológico, nutricional y de estimulación”.

De manera sencilla, la aplicación pide responder un cuestionario de 36 preguntas cerradas, que solo demanda unos tres minutos con la simple observación diaria del niño. Automáticamente brindará un promedio en porcentaje de cada una de las áreas, según estándares de la OMS (Organización Mundial de la Salud), Unicef, para América Latina y el Caribe y el Centro para el Control de Enfermedades Norteamericano.

Si los resultados son óptimos se podrá acceder a ejercicios para potenciar las habilidades y también brinda una sesión de fuerte estimulación y sugerencias de profesionales especializados.





