Martos: “Perdimos un poco de credibilidad”

Villa San Antonio, con sed de revancha y mucho optimismo, se prepara para afrontar una verdadera prueba de fuego. Por segunda vez en el torneo chocará con Central Norte, con la chance de alcanzar la punta pero también con la posibilidad latente de quedar relegado en el tercer lugar, dependiendo de otro resultado (Mitre - Peñarol).

La villa, uno de los invictos en la zona 3 del Regional Federal Amateur, espera lograr lo que se le negó en la tercera fecha: una victoria frente al cuervo.

En el partido de la primera rueda empató 1 a 1 y Martín Martos, técnico de San Antonio, impulsado por lo que significa enfrentar al líder y romper la paridad que hubo en el primer choque, expresó: “Tengo las mejores sensaciones, enfrentar a un grande motiva, siempre te da la posibilidad de saber dónde estamos parados y a qué aspiramos, más en esta circunstancia, porque si logramos los tres puntos los alcanzamos en la punta”.

Afrontar este tipo de retos significa una gran responsabilidad, tanto en la estrategia de juego como en el compromiso de los jugadores. “Hay que estar en los mínimos detalles, son partidos que tenés que tomarlo con tranquilidad, priorizando lo que podemos desplegar y lo que pueden hacer ellos”, explicó el entrenador de la villa.

El buen presente de San Antonio podría complicarse en caso de perder con Central Norte, siempre y cuando Peñarol logre vencer a Mitre. En este caso el azulgrana pasará a ocupar el tercer puesto y estará fuera de la zona de clasificación directa. “Haciendo un poco de ‘futurología’, puede pasar, esto es fútbol y hay tres resultados (ganar, empatar y perder), al último ni lo imaginamos. En el caso que no se pueda ganar tampoco hay que perderlo”, opinó el técnico de la villa.

Si bien San Antonio es el único escolta del líder, que hasta aquí no conoce la derrota, tuvo que lidiar con una seguidilla de dos partidos sin ganar (Olimpia Oriental y Peñarol), lo que desató cuestionamientos sobre el trabajo de Martos. “Acá estamos equivocados, armamos un equipo para pelear los primeros puestos y el ascenso, pero también está tratar de plasmarlo dentro de la cancha, venimos invictos y cuestionados por la gente, pero los dirigentes tienen la posibilidad de decirlo en frío; estamos invictos y con muchas chances de clasificar”, opinó el DT de San Antonio. “Yo fui consciente de que no estábamos jugando bien, aún así generamos, le dije a los chicos que perdimos un poco la credibilidad en esas malas actuaciones”, reconoció.

Enfrentar a un rival como Central Norte podría significar un presión extra para cualquier oponente, no así para Martos: “Como jugador estuve en clubes con presión y con obligación de ganar, y ahora no es la excepción. Vivo el fútbol de manera muy intensa y pasional”, destacó el exdefensor.

El segundo capítulo entre la villa y el cuervo se jugará en el Gigante del Norte, escenario donde se siente muy cómodo el DT de San Antonio: “Siempre me gustó jugar en Gimnasia, se nota más la presencia del hincha, nunca me afecto ni lo sentí como una presión, sino como una motivación. Los hinchas me contagian y motivan”.

Teniendo en cuenta todo lo que está en juego, Martos no se animó a dar un favorito: “Estamos en un 50% cada uno, por historia y trayectoria pesa Central, pero llegamos de la misma manera y con muchas ganas”.