La aventura de “Pulgarcito” por los cerros de Cerrillos y La Merced  

Hace más de seis décadas Andrés Ocampo, por entonces un “changuito” de pueblo, arrojó miguitas de pancacho a lo largo de un sendero entre Cerrillos y La Merced. Lo hizo para marcar el camino de regreso de las caleras, pero le pasó lo mismo que a Pulgarcito, el personaje de los cuentos de los hermanos Grimm: se perdió y vivió una desopilante aventura.

De la gran influencia que tuvieron en los chicos salteños los libros de cuentos a mediados del siglo XX, antes de que se popularizara la televisión, no escapó el ahora ‘fibroso‘ Andrés Ocampo, oriundo de Cerrillos, quien en 1963 por seguir la trama de Pulgarcito se perdió en la serranía de San José de los Cerrillos.

En aquellos tiempos, Andrés era un niño de unos 9 años y solía viajar desde El Carril a la ciudad Salta en la jardinera de su padre (carruaje de dos ruedas tirado por un caballo), en la que transportaban la cosecha de verduras que comercializaban en el antiguo mercado San Miguel.

En ese diario trajín por la ruta nacional 9 (actual ruta nacional 68) observaba al pasar por La Merced, larguísimas columnas de humo que se elevaban en los cerros aledaños.

En su inocencia de niño, Andrés creía que era la chimenea de la casa del ogro, tal como lo relata el cuento de los hermanos Grimm, y que solía leer noche tras noche antes de dormir.

Nadie le había explicado por entonces, que se trataba del vapor de agua que emergía de los hornos caleros de los Schubert, Silva, Torfe y Peretti, que en esos años estaban en pleno apogeo en el departamento Cerrillos.

“Ni lerdo ni perezoso un día, para despejar sus dudas, compró algunas piezas de pancacho de la panadería de ‘Mingo‘ Martín y emprendió una caminata por el cerro San José rumbo al sitio donde, según él, se elevaba la humareda eterna de la cocina del ogro.

Temeroso de perderse, al igual que Pulgarcito, fue arrojando miguitas de ‘trecho en trecho‘ para dejar señado el camino de regreso.

La tenebrosa Cañada del Negrito

Desde el cerro San José donde está la Gruta, su punto de partida, hasta las caleras de La Merced tuvo que atravesar varios cerritos. Andrés recordó, que pasó cerca de la Cañada del Negrito, un lugar que según tradición es custodiado por el mismísimo diablo. ‘Me temblaban las patitas al recordar que en esa cañada podía aparecerme el ‘negrito’, que no era nada menos que el mismo Mandinga. Al pasar por ahí tiré una generosa cantidad de miguitas pero seguí caminando apurado sin ni siquiera mirar para atrás. Me corría un escalofrío por la espalda, pero no aflojé‘, contó Ocampo.

A pesar de su tierna edad era empecinado y testarudo como una mula, y por eso pasó caminando toda la tarde con rumbo sureste, armado con una honda de dos ramales (gomera) y cargando un morral en el que llevaba las piezas de pan.

Pensó que el regreso sería más ligero porque lo haría sobre las botas de las siete leguas, llamadas así porque cada paso, según el cuento de Pulgarcito, permite recorrer esa extensión.

El final del camino se dio con un horno de cal, un enorme y profundo pozo perforado sobre una de las falda del cerro desde donde emanaba una gruesa columna de vapor -por la deshidratación de la piedra caliza- y pensó que se trataba de la olla del gigante, donde preparaba ricos estofados condimentados con niños. Pero lejos de buscar las botas de las siete leguas, de inmediato emprendió con sus alpargatas de yute una alocada carrera de regreso a Cerrillos, siguiendo las migas de pan que había arrojado a lo largo de la travesía y que los pájaros no se habían atrevido a comer. Ya entrada la noche bajó a los tropezones del cerro San José, cual alma que lleva el diablo y al llegar a su casa, camino al hospital (calle Libertad) todo agitado y sin poder pronunciar palabra, no tuvo tiempo de contar que había escapado de las fauses mismas del ogro y sin más recibió una severenda paliza, pues lo habían buscado con desesperación sus padres y vecinos del barrio del Mercado, a lo largo de todo el día.