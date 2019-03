Analizan los whatsapp, videos y fotos de Natacha Jaitt

Los fiscales que investigan la muerte de la modelo Natacha Jaitt, ocurrida el 23 de febrero en un salón de eventos de Benavídez, comenzaron ayer a analizar los 299 chats de Whatsapp, los más de 400 videos y 21.000 fotos que hallaron en el teléfono celular de la víctima, informaron fuentes judiciales.

El equipo especial de fiscales del Distrito Judicial de Tigre que tiene a cargo la causa, conformado por Diego Callegari, Sebastián Fitipaldi y Cosme Iribarren, se reunía en horas de la mañana nuevamente en la Fiscalía de Violencia de Género para iniciar el análisis de todo el backup que hicieron del celular marca Samsung modelo A8 color dorado que pertenecía a Jaitt.

"Son 71 gigas de información los que el miércoles se recuperaron y almacenaron en la pericia tecnológica, confirmaron la fuentes vinculadas con la investigación. Todos los mensajes, audios, videos y fotos serán analizados uno por uno", dijo a Télam uno de los investigadores judiciales.

Según las fuentes, se trata de 299 chats abiertos de la aplicación Whatsapp, más de 400 videos y 21.000 archivos de imágenes que incluyen no solo las fotos que la misma modelo sacó con su dispositivo, sino también las que le enviaban y las que tenía almacenadas por navegar por internet.

Otra fuente judicial indicó que los fiscales ya pudieron observar que en uno de los últimos videos grabados por Natacha Jaitt fue cuando la noche del 22 de febrero llegaba al salón "Xanadú" junto al representante Raúl Velaztiqui y se filmó adentro del auto diciendo: "Llegamos. ­Acá vamos a hacer muchas fiestas!".

Según las fuentes, ese video la modelo se lo envió a Oscar "Lalo" Lorca, un mendocino con el que hacía poco tiempo había iniciado una relación. "Ya vimos también que hay chats no solo entre Natacha y Velaztiqui, como ya suponíamos, sino también con Gonzalo Rigoni, el dueño de Xanadú", señaló a Télam uno de los investigadores judiciales.

Al respecto, ayer trascendieron dos audios y una serie de fotos en el que el jueves 21 de febrero, el día previo a ir a Xanadú, Natacha le comentó a su amigo mendocino que había tenido contacto con el propietario del local.

"¿Te bañaste? Me tuvo una hora por teléfono el dueño del salón al que voy mañana", se escuchó en el primer audio, mientras que en el segundo ella dijo: "Mirá el salón. El tipo de eventos que yo hago son estos, eh".

Los peritos a cargo de este análisis pertenecen a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires y a la Unidad Investigación y Desarrollo Tecnológico del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, y son quienes también empezarán a abrir en los próximos días los celulares y dispositivos secuestrados a otros testigos.

Respecto de la tablet iPad de Apple de Jaitt, a la que el miércoles no se pudo acceder, ya que la contraseña aportada por la familia no desbloqueó el equipo, los fiscales confían en una alternativa para poder ingresar.

"Existe una procedimiento de recuperación de contraseñas para este tipo de equipos que se puede hacer en un sitio con una red wi-fi a la que ya haya estado conectado", explicó uno de los informantes.

Los fiscales y el abogado Alejandro Cipolla, quien representa a la familia Jaitt, se iban a contactar con la hija de la modelo para ver si ella tiene el usuario y la clave del Apple ID con la que estaba configurado el iPad de su madre, ya que esa es otra forma con la que pueden desbloquear la tablet.

El miércoles el hermano de la modelo fallecida en confusas circunstancias, Ulises Jaitt, manifestó ante la prensa sus dudas en torno a la posibilidad de que alguien haya manipulado la tablet de su hermana y dijo: "Le cambiaron la contraseña. Sigo pensando que acá hubo un homicidio".

Los fiscales Callegari, Fitipaldi e Iribarren esperaban, además, que en las próximas horas lleguen los resultados de las pericias toxicológicas para saber si Natacha consumió o le fue suministrada alguna droga o tóxico.

Natacha Jaitt (41) murió la madrugada del 23 de febrero último en el salón de fiestas "Xanadú" situado en Isla Verde al 600 de villa La Ñata, Benavídez, partido de Tigre. Según sus familiares y allegados, había concurrido por una reunión de negocios para programar un evento.

En un momento de la noche, durante la cual se consumieron drogas y alcohol, la conductora y modelo sufrió una "insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón" y una "falla multiogánica" que le provocó la muerte, según los resultados de la autopsia.

Difundieron dos audios

En el programa Nosotros a la mañana (El Trece, a las 9) ayer pasaron al aire dos audios que Natacha Jaitt le envió a su amigo mendocino horas antes de su muerte. “¿Te bañaste? Me tuvo una hora por teléfono hablando el dueño del salón que voy mañana. Ay, no puedo más”, expresa la modelo en la aplicación Whatsapp a esa persona con la que según los allegados había iniciado una relación sentimental

“No sabía que había hablado y no creo que haya hablado”, señaló al respecto, también en el ciclo televisivo, José Vera, abogado del empresario Rodrigo Rigoni y uno de los testigos clave en la causa que investigación relacionada con la muerte de Natacha.

“Rigoni me dijo que había hablado con Velaztiqui Duarte (otro de los testigos, considerados clave en la investigación) No sé si miente Natacha, no sé si el audio es de ella. Lo que yo puedo decir es lo que Rigoni me dijo a mí y a los fiscales: ‘Yo la conocí el día que llegó y no tuve contacto con ella’”, cerró el letrado.