Marcelo Gallardo: "Es triste e injusto jugar un partido de Copa sin gente"

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, aseguró este viernes que le dio pena ver el estadio Monumental vacío en el partido ante Palestino, de Chile, cuando el miércoles jugó de local por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, y remarcó que “se extrañó a la gente”.

“A veces es algo triste jugar sin gente, eso le quita sentir al fútbol y nos había tocado con Flamengo el año pasado y fue muy triste, me da mucha pena, es injusto por todo lo que vivimos y para nosotros es necesario el contagio de la gente que se extrañó”, dijo Gallardo en conferencia de prensa este mediodía en el predio de Ezeiza.

En este sentido, agregó: “Cumplir la sanción no fue lo más duro, eso de haber estado afuera yo lo debo cumplir, pero lo más duro fue el estadio vacío, es triste eso en una competencia tan importante y es la copa que todos quieren estar”.

“Nos sacaron de nuestra cancha en una final, nos mandaron a jugar a Madrid, ahora no nos permiten jugar con nuestra gente, son sanciones y hay que cumplirlas, pero quedó demostrado que River no tuvo nada que ver”, advirtió sobre las sanciones que recibieron.

Luego en cuando al partido del domingo ante Independiente, de local por la 23ra fecha de la Superliga Argentina de fútbol (SAF), consideró que el equipo de Avellaneda “busca el arco al igual que nosotros por la forma de juego y será golpe por golpe, veremos cómo se da, toman riesgos igual que nosotros por ahí en eso los equipos se parecen en las intenciones”.

Mientras que del posible equipo titular el DT destacó: “Algunos cambios va a haber, necesitamos frescura porque venimos de un gran desgaste por tantos partidos y va a ser un partido dinámico, algunos los tengo en la cabeza y los voy a terminar de evaluar mañana”.

Consultado por el tema de la falta de contundencia ofensiva, el técnico opinó: “Me preocuparía la falta de gol si no creáramos situaciones, yo les debo dar tranquilidad y confianza para que puedan anotar, pasa en partidos que se abren y otros que no, lo bueno es no volverse loco”.

Y, sobre la adaptación del defensor Fabricio Angileri contestó: “Se va a ir potenciando, no es fácil llegar y ponerse la camiseta, hay que darle tiempo al tiempo, esta semana va a tener posibilidad de trabajar, es un proceso, aun no pudo ni traerse la ropa desde Mendoza”.

En cuanto al equipo titular que no fue confirmado por el entrenador, sería con: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Camilo Mayada: Ignacio Fernández, Bruno Zuculini, Enzo Pérez y Cristian Ferreira o Juan Quintero; Rafael Borré y Lucas Pratto.

En otro orden de cosas, quedó descartado para la concentración del partido frente a Independiente, el zaguero paraguayo Robert Rojas, quien se resintió del esguince de tobillo derecho que padeció hace un mes al poco tiempo de debutar.

Por otro lado, el plantel se entrenó este viernes por la mañana con tareas regenerativas para los titulares y actividades técnicos-tacticos para el resto del plantel que quedará concentrado este sábado por la tarde en el Monumental para jugar ante Independiente el domingo.

Mientras que trabajaron de manera diferenciada los dos jugadores lesionados que tiene el plantel: Milton Casco, quien que se recupera de la fractura de clavícula, y Exequiel Palacios quien está en la etapa final para volver a jugar luego de la microfisura de peroné.

River, que tiene 39 puntos y se encuentra en la cuarta ubicación consiguiendo una plaza de la Copa 2020, va a recibir a Independiente que tiene 32 puntos y busca lograr una ubicación entre los clasificados a la Copa Sudamericana.