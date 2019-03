El Preparación de hockey pone la bocha a rodar

Para el hockey sobre césped salteño ya pasaron las vacaciones y es hora de volver a la cancha para el primer torneo de la temporada. Desde hoy se jugará el Torneo Preparación, certamen que organiza la Asociación Salteña de Hockey.

La competencia será para todas las divisiones de damas y caballeros. Se jugará a una sola ronda en primera división de damas y se estima que el campeón se coronará el próximo 18 de mayo.

En la primera fecha de la rama femenina (primera) se enfrentarán: Popeye B vs. Cachorros (17.30), Tigres Negro vs. Popeye A (17), Gimnasia y Tiro Celeste vs. Universitario Rugby (17) y Jockey Club Rojo vs. Popeye C (17.30).

En primera división de caballeros se enfrentarán mañana: Mitre vs. Cachorros (17) y Gimnasia y Tiro vs. Universitario Hockey (17).

El Preparación es un torneo corto que entre otras fines tiene justamente preparar a los clubes para disputar el Torneo Honor, el más importante de la temporada. El certamen que hoy arranca se jugará a una sola ronda con suma de puntos.

Quienes finalicen en los dos primeros lugares disputarán la final; el local en la definición será el club que más finales sume en el torneo incluyendo las categoría séptima, sexta, quinta, intermedia y primera.

En caso de empate de puntos en cualquier puesto, la posición final se definirá según el reglamento de la Confederación Argentina de Hockey. Además, en caso de empate al finalizar el tiempo reglamentario se ejecutarán shoot-outs (penales) y el ganador de la serie sumará un punto más en la tabla de posiciones.

El fixture

Primera fecha

16 de marzo

Tigres Negro vs. Popeye A

Gimnasia Celeste vs. Univ. Rugby

Popeye B vs. Cachorros

Jockey Rojo vs. Popeye C

Segunda fecha

23 de marzo

Popeye A vs. Univ. Rugby

Cachorros vs. Tigres Negro

Popeye C vs. Gimnasia y Tiro Celeste

Jockey Rojo vs. Popeye B

Tercera fecha

30 de marzo

Popeye A vs. Cachorros

Univ. Rugby vs. Popeye C

Tig. Negro vs. Jockey Rojo

Gimnasia y Tiro Celeste vs. Popeye B

Cuarta fecha

6 de abril

Popeye C vs. Popeye A

Cachorros vs. Jockey Rojo

Popeye B vs. Univ. Rugby

Tigres Negro vs. Gimnasia y Tiro Celeste

Quinta fecha

13 de abril

Jockey Rojo vs. Popeye A

Popeye C vs. Popeye B

Gimnasia y Tiro Celeste vs. Cachorros

Univ. Rugby vs. Tigres Negro

Sexta fecha

4 de mayo

Popeye A vs. Popeye B

Gimnasia y Tiro Celeste vs. Jockey Rojo

Tigres Negro vs. Popeye C

Univ. Rugby vs. Cachorros

Séptima fecha

11 de mayo

Popeye A vs. Gimnasia y Tiro Celeste

Popeye B vs. Tigres Negro

Jockey Rojo vs.Univ. Rugby

Cachorros vs. Popeye C