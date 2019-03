Coudet: "Es el mejor Racing de los últimos 25 años"

Eduardo Coudet afirmó que su equipo es "el mejor de los últimos 25 años" en la historia del club y solicitó a los hinchas que concurran en forma "positiva" al choque de este sábado ante Belgrano de Córdoba.

"Es el mejor Racing de los últimos 25 años. Que la gente venga recontra positiva el sábado. Los jugadores van a dejar el corazón y van a tratar de jugar bien al fútbol", indicó el DT de la academia en conferencia de prensa desde el Cilindro de Avellaneda.

Coudet arengó a los hinchas de Racing para colmar la capacidad del estadio en la recta final de la Superliga que lo tiene como líder con un punto de ventaja sobre Defensa y Justicia. "Que mañana explote el Cilindro que nosotros vamos a estar a la altura. Creo en mis jugadores, en lo que disfrutan día a día", indicó Coudet.

En otro orden, Chacho no quiso referirse una vez más a la situación del volante Ricardo Centurión, separado del plantel, quien ofreció disculpas en una entrevista por televisión. "De Centurión no voy a hablar más", dijo en forma tajante.

Asimismo, Coudet aseveró que ya no tiene "ninguna vinculación" con el representante Cristian Bragarnik y vinculó su continuidad en el club con la suerte del equipo en la Superliga: "si no salgo campeón, no sé si podré seguir".

Ante la consulta de una supuesta visita de la barra brava, Coudet lo relacionó con una operación de prensa. "No sé si se dieron cuenta, pero todas las semanas hay un quilombo nuevo en Racing. Habrá que convivir con esto, parece que hay gente que todavía no se enteró de que estamos punteros y solos; le digo a los hinchas que vengan contentos a alentar", señaló el ex DT de Rosario Central.

Finalmente, Coudet trazó una comparación entre su equipo y el escolta Defensa y Justicia: "nosotros somos el equipo grande, pero no el poderoso", en referencia a la supuesta incidencia del equipo de Florencio Varela en la AFA.

Racing, líder de la Superliga, recibirá este sábado a Belgrano de Córdoba, en zona de descenso, a partir de las 20 en el partido correspondiente a la fecha 23 que será controlado por Fernando Rapallini.