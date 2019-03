A Juventud solo le sirve un triunfo, no hay otra

Son momentos determinantes para Juventud Antoniana que juega esta tarde con Altos Hornos Zapla de Palpala, Jujuy, desde las 18, en el estadio Padre Martearena, por la penúltima fecha de la fase reválida del torneo Federal A. El santo necesita ganar para fortalecer las esperanzas de quedarse en la categoría. Y una victoria de los antonianos contra el merengue jujeño serviría para revalidar el buen triunfo que consiguió en la fecha pasada frente a Crucero del Norte, en Misiones, por 2 a 1. Es que esta victoria sirvió para volver a creer y para que los propios jugadores recuperen confianza ante el desánimo que se había instalado, especialmente con la derrota con San Martín de Formosa, aquí en Salta, otro equipo apremiado por el descenso con un punto arriba de Juventud en las posiciones, pero que hoy descansa.

Para los antonianos el compromiso de hoy con los jujeños representa más que los tres puntos que estarán en juego. Sabe que no tiene otra alternativa que salir a ganar. Fijar la mira en el arco de enfrente, puesto que cualquier otro resultado no le conviene bajo ningún punto de vista.

Y este Juventud necesita reivindicarse ante su propia gente. Con esos hinchas que domingo a domingo acompañan al equipo y con los que la cuenta todavía está pendiente. Por lo tanto, sin ninguna excusa, la obligación es volver a sumar, que tanta falta hace, en esta instancia del campeonato.

Inclusive, en la semana el mismo presidente Gustavo Klix manifestó a este matutino que “entiendo que el hincha tiene que asistir en gran número. También entiendo que es el momento para acompañar al equipo. Es una final que vamos a jugar frente a Zapla y se necesita todo el respaldo de la gente. El domingo, desde los diferentes sectores del estadio Padre Martearena, tiene que salir el aliento con un solo grito: Juventud”.

El directivo también puntualizó: “Juventud siempre se caracterizó por el acompañamiento de sus hinchas y esta vez, en un momento así, es necesaria la presencia de ellos para apoyar al equipo. También el llamado se hace extensivo en el sentido de que se unan todos los sectores, que se dejen de lado las diferencias y que no se genere violencia para que realmente se viva una fiesta”.

En lo que hace al trabajo de la semana, el entrenador Adrián Adrover estuvo evaluando y analizando la labor que le cupo a sus dirigidos en Misiones y optó por efectuar un solo cambio, con el regreso del experimentado defensor Juan Pablo Cárdenas en reemplazo de Leonardo Gogna, pero manteniendo el mismo esquema de juego, en zona defensiva.

Eso sí, como acierto la incorporación de varios juveniles de la propia cantera en una fase decisiva le otorgó a Adrover cierta respuesta, de acuerdo a sus ideales para zafar de una situación realmente en la que está en juego la permanencia en la categoría.

Zapla viene herido y con una carga muy pesada, más apretado aun porque el empate de la fecha anterior contra Crucero del Norte, de local, prácticamente lo dejó al borde del abismo. Pero le queda una luz de esperanza, si pega esta tarde el batacazo en el Martearena, para aspirar a un desempate.

Por lo tanto, Juventud es consciente que no debe ingresar a un estado de nerviosismo y salir de un clima para que no lo traicione la ansiedad. De local solo le queda este partido definitorio contra los jujeños, lo que demandó la mayor atención posible. En este caso, el santo se encuentra urgido de un buen resultado, y no hay mejor remedio que salir a la cancha y dejar todo, en busca de ir acomodándose mejor para desterrar esa amenaza llamada descenso.

JUVENTUD ZAPLA

J. Mulieri - S. Sánchez

N. Pérez - N. Aguirre

C. Ramadán - S.Robles

M. Gogna - E. Villagra

J. Cárdenas - P. Santillán

R. Gómez - F. Tello

G. Mendoza - N. Guzmán

C. Chavarría - J. Cartello

J. Molina - J. Pascuttini

A. Argañaraz - R. Fernández

M. Cachi - A. Domínguez

DT: A. Adrover DT: R. Saucedo

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Nelson Bejas

Hora de inicio: 18.