San Antonio recibe a Central Norte en otro duelo “gigante”

San Antonio y Central Norte se ven nuevamente las caras en un encuentro que puede comenzar a definir la zona 3 del Torneo Regional Federal Amateur.

El estadio Gigante del Norte será el escenario esta tarde, desde las 16, del partido entre la villa y el cuervo, el duelo entre el escolta y el puntero que buscan dar el paso hacia la clasificación.

El azulgrana, que será local, viene de golear la fecha pasada a Cachorros por 3 a 0 y sabe que si consigue los tres puntos, alcanzará al cuervo en lo más alto de la tabla de posiciones.

Para lograr ese objetivo, el técnico Martín Martos pondrá lo mejor en cancha apostando al mismo esquema con un delantero de área como Matías “Toro” Vicedo, el goleador de San Antonio en lo que va del campeonato.

Por su parte, el azabache sabe que si consigue la victoria logrará su primer objetivo, la clasificación a la siguiente instancia del campeonato.

Para este duelo, el cuervo no contará con su goleador Fabricio Reyes, quien por problemas personales no pudo completar la semana de entrenamiento. Pero el mismo jugador pidió ser tenido en cuenta y posiblemente integre el banco de suplentes esta tarde. De todas maneras, Medrán se inclinó por la presencia del juvenil Aarón Varela, quien sería titular por primera vez en el campeonato y que viene de marcar su primer gol con la camiseta de Central Norte la fecha pasada en la goleada frente a Mitre.

Lo cierto es que ambos equipos se armaron para ser protagonistas, San Antonio hizo una inversión importante y se mantiene expectante en la tabla de posiciones, en su primera participación en una categoría superior al Federal C. Y a su hinchas nadie le quita la ilusión de seguir escalando.

El cuervo continúa con la misma obligación de siempre, conseguir el tan ansiado ascenso tras dos finales consecutivas perdidas.

El hincha de Central Norte todos los años renueva su pacto de fidelidad con el equipo y su ilusión de ascenso, lo que espera de una vez por todas.

Para esta tarde se espera un gran marco teniendo en cuenta el primer antecedentes entre ambos en la primera rueda cuando empataron 1 a 1 en el estadio Martearena, ante diez mil personas.

Las entradas y ubicaciones:

Las boleterías se habilitarán a las 10, en Gimnasia, para los hinchas de Central. En la calle Damián Torino 803, para los seguidores de la villa. El valor de la general tendrá un costo de $200, mientras que la platea costará $300. Damas, jubilados y menores $100. El seguro, $50.Los hinchas de la villa ocuparán la bandeja de la Leguizamón y parte de la platea. Los de Central ocupará la ex-Virrey Toledo, la de las instalaciones y platea.

Los equipos:

S. ANTONIO - C. NORTE

M. Maino - M. Pegini

N. Bravo - P. Figueroa

J. Mamaní - F. Rodríguez

F. Girón - P. Krupoviesa

A. Velázco - F. Ortega

A. Rojas - M. Valsagna

C. Ávalos - O. Young

F. Aguierre - M. Iglesias

L. Silveira - L. Quiroz

M. Navarro - D. Nuñez

M. Vicedo - A. Varela

DT: M. Martos - DT: E. Medrán

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Gustavo Benítes

Hora de inicio: 16