River e Independiente, en el gran clásico del domingo

River Plate recibirá a Independiente, en uno de los clásicos más tradicionales de la historia del fútbol argentino y en el cual los dos equipos necesitan ganar para fortalecer e incrementar las chances de alcanzar un lugar en la Copa Libertadores 2020.

Este gran partido, el 173 del historial profesional, se llevará a cabo en el estadio Monumental desde las 17.45, tendrá como árbitro a Patricio Loustau y lo televisará TNT Sports.

En esta ocasión la finalidad de los tres puntos en juego no es la lucha por un título, es un objetivo menor ante la riqueza de ambos pero que hoy gana en importancia y que es el pase a la Copa Libertadores del año próximo.

Los cuatro primeros de la Superliga clasifican para la próxima Libertadores y los primeros dos clasificados, no solo en Argentina sino en todo el continente son Racing (52 puntos) y Defensa y Justicia (51).

Las otra dos plazas, el tercer puesto para fase de grupos y el cuarto para la segunda fase de la competencia, lo buscan Boca con 44, River con 39, por ahora ambos clasifican, Atlético Tucumán con 39 (menor saldo de goles que el actual campeón), Vélez con 34, Talleres con 33 e Independiente, Huracán y Aldosivi con 32.

Un triunfo del equipo de Marcelo Gallardo lo consolidaría en el cuarto lugar, mientras que para el conjunto que dirige Ariel Holan vencer sería seguir con aspiraciones de conseguir una clasificación que asoma como harto dificultosa y parece que deberá buscarla ganando la Copa Argentina o la Copa de Liga.

River toma este objetivo como su único incentivo en medio de la alegría que aún persiste en sus hinchas tras el título de campeón de américa logrado en Madrid ante Boca.

Independiente está golpeado. Se esperaba mucho más el rojo pero el equipo no rindió y tiene como máximo déficit su falta de gol, acentuada la disconformidad por la venta del Emanuel Gigliotti, el goleador del equipo, al Toluca de México.

En River quedó descartado el paraguayo Robert Rojas (esguince en el tobillo) y la duda de Gallardo sería contar con Cristian Ferreira o Quintero.

En Independiente Holan podría probar con una línea de cinco defensores, mientras que el delantero Silvio Romero está casi descartado para ser titular, porque aún no recuperó su mejor forma física; mientras que Martín Benítez o Francisco Pizzini acompañarían al delantero Cecilio Domínguez.

Probables formaciones

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Camilo Mayada: Ignacio Fernández, Bruno Zuculini, Enzo Pérez y Cristian Ferreira o Juan Quintero; Rafael Borré y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Nicolás Figal, Alan Franco, Guillermo Burdisso y Juan Sánchez Miño; Pablo Pérez, Nicolás Domíngo y Pablo Hernández; Martín Benítez o Francisco Pizzini y Cecilio Domínguez. DT: Ariel Holan.



Árbitro: Patricio Loustau - Estadio: River Plate - Horario: 17.45 (TNT Sports).