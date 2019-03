El clásico del Regional ayer se tiñó de rojo y blanco

De un lado Universitario Rugby Club y del otro el Jockey Club. Recibidos por aproximadamente 1200 personas en la cancha de los verdes, el Regional del NOA de rugby tuvo un comienzo apasionante con el clásico salteño en la zona norte de la capital. Y en ese estadio, los albirrojos se llevaron un merecido triunfo porque sencillamente fueron más que el local. 23 a 14 marcó el tablero.

El equipo visitante propuso e intentó imponer su juego y lo logró inmediatamente con una serie de faltas cometidas por la defensa de la U que terminó con el primer try penal de la tarde. En siete minutos, los albirrojos ya ganaban 7 a 0.

Los dirigidos por Mariano Huber no dieron lugar a la reacción de los locales y a los 17’ el apertura Santiago Larrieu estiró la ventaja con un penal convertido.

El conjunto local, pese al apoyo de su gente no acusó los dos primeros cachetazos y sufrió un nuevo golpe. Esta vez a los 23’ por la derecha, tras una rápida jugada del juvenil Tomás Juárez que terminó en try. Esta vez Larrieu no pudo sumar y el equipo de la rotonda de Limache quedó 15 a 0 arriba.

Recién a los 28’ de la etapa inicial los verdes se animaron a llegar a la zona del in-goal y tras ensuciarse un poco la jugada, Matías Fortuny pudo apoyar la guinda y anotar los primeros 5 puntos del local. Luis Barrios se encargó de convertir y dejar el choque 15 a 7, pero más tarde no logró anotar un penal que los hubiese acercado antes de finalizar la etapa inicial.

A la etapa inicial le faltaba la joyita del día que iba a llegar a los 38’: desde mitad de cancha (más de 50 metros), Larrieu anotó un penal fantástico y demostró que su valiosa derecha sigue intacta.

Jockey se fue al descanso 18 a 7 arriba y tampoco se quedó en el comienzo de la segunda etapa porque a los 3’ Ignacio Cordovín anotó su try por izquierda y esta vez Larrieu no pudo atinar. 23 a 7 para la visita quedó el parcial.

A los 15’ tras los intentos desesperados de Universitario, con varios cambios incluidos por Bazán, el árbitro Martín Molina marcó un try penal a favor de los locales que lograron descontar y quedar a 9.

Sin embargo, la U nunca logró lastimar al Jockey y si continuó avanzando fue solo por inercia.

La chicharra sonó y los visitantes se aseguraron el triunfo, pero en vez de tirar la ovalada afuera y bajar la persiana, quisieron seguir jugando. El final se tardó varios minutos más y los cuatro puntos.

Los jugadores corrieron hasta la mitad de la cancha y levantaron sus brazos para dedicarle la primera victoria del Regional del NOA al nutrido grupo de simpatizantes que se apostaron en el otro lateral de la cancha.

Los verdes, en cambio, se fueron cabizbajo porque no jugaron bien y saben que deberán dar vuelta de página para poder ser protagonistas.