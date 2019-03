Buscan castrar más mascotas

La Secretaría de Desarrollo Social informó a la comunidad sobre la campaña de castración y vacunación en el Centro Integrador Comunitario “Nuestra Señora del Carmen”, ubicado en barrio Unión. Se hará el próximo miércoles.

“Queremos invitar a los vecinos de la zona a sumarse a la campaña antirrábica. Esta vacuna se debe colocar una vez al año y es fundamental que los animales la tengan, ya que esta enfermedad puede transmitirse a los humanos. Cuidemos su salud y tengamos su carnet al día”, dijo Pablo Fernández, veterinario a cargo.

Habrá dos puntos fijos de vacunación: en la plaza Crucero ARA General Belgrano, ubicada al frente de la policía de Ciudad del Milagro -calle Cap. Miguel Keller-, y en el comedor ubicado en la esquina de Los Pinos y Los Manzanos. Los mismos irán variando cada miércoles del mes.

Por su parte, Lía Macías, recordó a los vecinos que en el CIC de Unión funciona -de lunes a viernes, de 9 a 12- el puesto fijo de castración y vacunación. “Todos los días recibimos a muchos vecinos que se acercan con sus mascotas y desde hace algún tiempo estamos recorriendo el barrio para que todos puedan acceder al servicio gratuito de vacunación”.

Por otra parte recordaron que las castraciones se realizan los lunes, martes, jueves y viernes. Los turnos se dan únicamente los viernes, desde las 8. Para solicitarlo deberán asistir con DNI y completar el formulario correspondiente. Se recuerda que las mascotas deben asistir en ayunas desde 12 horas antes (sin agua ni comida).

Los móviles de Bienestar Animal seguirán con los recorridos por los barrios. Mañana llegarán al barrio Los Olivos, en la avenida La Plata Manzana 233 Lote 14; el martes en Divino Niño, manzana 458C Lote 12; el miércoles en barrio Puesto Argentino, manzana 79; y el jueves y viernes en 17 de Mayo, Porta Aviones y Comodoro Rivadavia.

Evento suspendido

El Centro de Adopciones Matías Nicolás Mancilla tenía previsto realizar hoy la campaña de tenencia responsable en el marco del programa “Sigamos adoptando juntos”, en el Parque San Martín, detrás del Museo de Ciencias Naturales, pero se suspendió por las condiciones del tiempo.

El objetivo era fomentar la acogida responsable y que los perros encuentren una familia que los cuide y proteja, a través de la participación ciudadana.

Recordaron, no obstante, que bajo la premisa “Adoptá, no compres”, desde la comuna se da en adopción no sólo de cachorros sino también de perros adultos que viven en el Nicolás Mancilla.