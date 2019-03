Una mujer torturaba a sus hijos haciéndolos sentar desnudos sobre un hormiguero

Hugo David Castillo, el padre de dos niños que vivían con su madre en zona rural de Pampa Napenay, en cercanías de Sáenz Peña; denunció que los menores de 4 y 5 años eran víctimas de torturas por parte de la mujer. La madre los obligaba a sentarse sobre un hormiguero como castigo, y si se levantaban les daba palizas con un chicote, contó el denunciante.

Uno de los niños contó a su padre los detalles de las salvajes torturas y tratos inhumanos a los que eran sometidos por su madre. “Nos hacía sentar sobre un hormiguero para que nos piquen todas las hormigas”, contó uno de los niños. “Sí o sí teníamos que sentarnos sobre el hormiguero” agregó, afirmando que si no lo hacían; la madre les aplicaba latigazos con un chicote. El padre de los chicos presentó pruebas fílmicas del estado de salud de los niños.

Hugo, contó: “Me llamó mi exseñora diciéndome que mi hijo quería venir a vivir conmigo de vuelta. Entonces a eso de las 18.30 horas me fui a Pampa Napenay a buscarlos. Mi hijo de 5 años salió llorando y me dijo que quería ir conmigo. No me dijo en ese momento que es lo que pasaba porque estaba con la abuela y la madre”, afirmó el hombre que está separado hace 6 años.

Así quedaron los nenes

“Uno de los chicos llorando me dijo que quería venir conmigo porque ‘mi mamá me obligaba a sentarme sobre un hormiguero para que me piquen las hormigas. Sí o sí me tenía que sentar porque sino me pegaba con un chicote". Castillo contó que el castigo era porque supuestamente los niños “se portaban mal”.

Ante tan aberrante cuadro, Castillo formalizó denuncia penal en sede policial, remarcando que necesita ayuda económica ya que está sin trabajo. “Los dos chicos están conmigo, el nene me comentó que al otro chico más chiquito también lo maltrataba de la misma manera. Ambos tienen cicatrices de picaduras de hormigas, además comían desperdicios que tiraban de los supermercados, comida vencida y en mal estado”, afirmó el hombre al borde del llanto. Fuente: Crónica