La histórica conquista docente puso en jaque al sindicalismo salteño

La histórica conquista salarial que obtuvieron los docentes salteños impulsada fundamentalmente por los autoconvocados, que por inercia alcanzó a la Administración Pública Provincial y a la Municipalidad de Salta, hace tambalear las bases del sindicalismo local.

Vale la pena recordar que el acuerdo inicial, gremios de por medio, era del 23%, unos 15 puntos por debajo lo obtenido. Como si esto fuera poco, también se adjudicaron un bono de 5.000 pesos en un solo pago, entre otras reivindicaciones.

Con la experiencia de los últimos días, se multiplican las voces que echan por tierra no solo las gestiones gremiales, sino también su razón de ser. Hay expresiones de un sinnúmero de docentes que a través de las redes sociales hicieron llamados a desafiliarse. "La lucha docente tiene que ser de ahora en más sin intermediarios", sostienen algunos.

De hecho, aunque en apariencia surja como un algo aislado, es sin lugar a dudas el resultado de la pérdida de protagonismo de la CGT en la escena política y laboral de los argentinos. El desgaste y la falta de representatividad en la que se ven sumidos vastos sectores de la sociedad pusieron en jaque al sindicalismo y pintan un panorama, al menos preocupante, no solo para el sector gremial sino para un Estado que debe manipular sus arcas con “pinzas”. No hay parámetros, al menos por estos días, que indiquen hasta dónde tirar de la cuerda antes de que se corte.