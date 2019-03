Apareció Benjamín, el nene de seis años buscado en una zona turística de San Juan

Benjamín, el chico de 6 años, fue hallado con vida, según confirmó el Diario de Cuyo. Ocurrió casi 24 horas después de su desaparición. "Hasta el momento sólo se sabe que el niño fue encontrado por uno de los tantos cuatriciclos que se sumó a la búsqueda. Que de inmediato se dio aviso al helicóptero y que fue trasladado al hospital Rawson", aseguró el medio de San Juan.

Se sabe que el chico fue encontrado a 4 kilómetros de donde se había perdido, pero hasta ahora no hay muchas precisiones sobre su estado de salud. Solo se sabe que estaba deshidratado, pero con signos vitales. El nene era intensamente buscado desde el domingo en la localidad de El Salado, una zona turística de la provincia de San Juan, luego de que su familia denunciara su desaparición.

Es una desgracia, se perdió jugando. Estaba en unas piedras y luego desapareció", había dicho su hermana, Delfina, a Radio Sarmiento. "Estamos rezando a Dios para que aparezca, estamos todos muy preocupados", agregó la joven en la mañana de este lunes.

El nene había ido a pasear con su mamá, Andrea Quiroga. Según lo difundido por medios locales, la mujer es médica, trabaja en el Ministerio de Salud Pública, y vive en la ciudad de San Juan. Ambos estaban en la zona del río La Laja con un grupo de amigos, entre los que se encontraba el piloto de rally Juan Pablo Sisterna.

"Es inexplicable, no entendemos qué pasó", dijo Sisterna en diálogo con radio AM1020. "Benjamín estaba a unos metros de donde habíamos terminado de comer. Andrea, la mamá de Benja, es amiga de la familia y nos llegó un mensaje de mi mamá diciéndonos que iban a compartir un momento con nosotros", contó.

"El nene estaba cerca de nosotros jugando con unas piedras. En un momento cruzó la calle que está a 15 metros de donde estábamos. Había más niños alrededor. En ese momento, se para la mamá para ir a buscarlo y el nene se asustó, se enojó o no sabemos qué pasó y empezó a correr. Andrea iba con mi hijo y mi sobrino de la mano y parecía que estaba jugando; que quería que lo fuéramos a buscar. Siguió corriendo y Andrea fue tras él, hasta que lo perdió de vista. Ella subió una loma, pudo escuchar el llanto de Benjamín, lo vio a lo lejos y lo fue a buscar, pero no lo pudo encontrar", continuó Sisterna.

"No podemos entender que estaba a nuestra vista y después, cuando lo buscamos con cuatriciclos y con camionetas, no había rastros de él. Gritábamos y hacía eco y nada", siguió el piloto.

En un principio, algunos medios informaron que el nene tiene autismo, pero ese dato luego se desmintió. "Benjamín no tiene autismo, pero sé por mi mamá que tiene algunos problemas y es hiperkinético. No tiene problemas de comunicación, pero se asusta. Es lo que me dijo la madre y eso seguramente le impidió ubicarse. No sabemos si se escondió, se cayó o siguió corriendo hacia un lugar en el que no llegamos a buscar. Pasó de jugar con piedras como cualquier niño a desaparecer", concluyó Sisterna.

Efectivos de la Policía Federal y provincial, Gendarmería Nacional y Protección Civil buscaron durante toda la noche al pequeño en la zona de aguas termales sanjuanina. Este lunes a la madrugada, las fuerzas de búsqueda realizaron una reunión de planificación y pasadas las 5 reanudaron el operativo.

El caso despertó solidaridad entre los sanjuaninos. Además de la Policía, participaron en la búsqueda decenas de personas que voluntariamente llegaron a la zona para colaborar.

Según lo informado en Diario de Cuyo, es una zona de grandes dimensiones, con poca vegetación y con montañas. El clima es desértico, algo que complicó la búsqueda.