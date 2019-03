Video: Comenzó el paro de colectivos

La medida de fuerza comenzó a las 22 y se extenderá en principio hasta el jueves. De no recibir respuestas favorables a los pedidos de mejoras salariales endurecerán la modalidad, anticiparon los gremios. Como siempre, la gente la más perjudicada.

Desde el sector anunciaron un paro de actividades en reclamo de mejoras salariales. La medida alcanzará al transporte público de pasajeros de corte y media distancia del interior del país, y se aplicará desde esta noche, desde las 22 a 6 de la mañana. Así lo anunciaron desde el sector, desde donde manifestaron la decisión tras haber fracasado las negociaciones durante la última audiencia celebrada entre la Federación de Empresas de Transporte Colectivo de Pasajeros y las autoridades del Ministerio de Producción y el Trabajo,

Anunciaron, además, que de no haber un acuerdo en las próximas horas podrían profundizarse la modalidad.

“Queremos manifestar, tal como hiciéramos en las distintas audiencias, que no recibimos ninguna respuesta a nuestra legítima pretensión, lo que va en detrimento de la dignidad de los trabajadores, afectando fuertemente en el poder adquisitivo de nuestros haberes. Por ello, consideramos justo el empeño dedicado a sostener las conquistas propias de nuestra labor”, señalaron los gremialistas.

Luego agregaron: “Por último, esperando que las medidas se realicen en forma pacífica y considerando que se tiene el derecho a la protesta por resultar frustradas las negociaciones previas, solicitamos comprensión pidiendo que no castiguen al pueblo trabajador en la justa manifestación de su reclamo”.