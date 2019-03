El autor de la masacre de Nueva Zelanda planea defenderse solo

El australiano Brenton Tarrant, autor de la masacre en dos mezquitas de Nueva Zelanda, rechazó a su abogado de oficio y planea defenderse solo por el asesinato de al menos 50 personas, informó hoy la prensa local.

El letrado Richard Peters dijo al diario New Zeland Herald que dejó de representar a Tarrant, a petición del acusado, el sábado último tras acompañarlo en su comparecencia ante el juez, que le imputó un cargo de asesinato.

Peters indicó al matutino que el asaltante, de 28 años, estaba lúcido, no mostró ningún tipo de arrepentimiento y que no le pareció que fuera mentalmente inestable más allá de expresar su ideario extremista.

Tarrant permanecerá en prisión provisional hasta el 5 de abril, cuando se espera que comparezca ante el Tribunal Superior neozelandés donde, según el abogado, buscaría utilizar el proceso como caja de resonancia de su ideología supremacista, citaron las agencias EFE, ANSA y Europa Press.

"Sospecho que no evitará la publicidad y que este será la manera como afrontará el juicio. El trabajo del juez será dirimir con esto", dijo Peters, cuya opinión también comparte el periódico referido.

Además de los 50 muertos, otras 50 personas resultaron heridas en el asalto armado en las dos mezquitas de Christchurch, 34 de las cuales permanecen en el hospital, 12 de ellas en estado crítico.